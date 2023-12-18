Житель Краснодара убил строителя за то, что тот "неправильно" вырыл траншею

В Краснодаре неизвестный расправился со строителями за то, что они "неправильно" вырыли траншею: один был убит, второй получил огнестрельное ранение. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, всё произошло накануне в десятом часу вечера на улице Боннской: разъярённый мужчина ворвался в вагончик сотрудников строительной компании "Сокол", начал кричать и предъявлять претензии за какую-то траншею, которую они вырыли не так, как ему хотелось, и не в том месте. Градус конфликта нарастал с каждой минутой и дошёл до того, что неадекват схватился за оружие, расстрелял двух строителей и скрылся.

В итоге 61-летний мужчина был убит выстрелом в голову, а его 52-летний напарник получил пулю в ногу и попал в больницу. Известно, что погибший и раненый — граждане России, при этом выживший рассказал, что убийцу он не знал и видел в первый раз. Теперь в деле разбирается полиция. Правоохранители уже изъяли патроны и гильзы 12-го калибра, начаты поиски преступника.