В Саратове поймали бандита, который убил двух человек и 19 лет прятался от правосудия

В Саратове задержали участника волгоградской ОПГ, который почти 20 лет был в международном розыске за двойное убийство. Об этом сообщает SHOТ.

По данным телеграм-канала, всё произошло, когда Денис Назаренко входил в состав ОПГ Кадина — известного криминального авторитета Волгограда Владимира Кадина. В феврале 2004 года он застрелил из охотничьего ружья "Сайга" возле бара двух безработных, тяжело ранил ещё двоих и сбежал.

Тогда против бандита возбудили уголовное дело по статье "Убийство" и объявили его в федеральный и международный розыск, однако найти его оказалось не так-то просто. Безуспешные поиски продолжались целых 19 лет, и вот 45-летнего мужчину наконец обнаружили. Оказалось, что всё это время он прятался и жил на различных съёмных квартирах. В ходе допроса член ОПГ во всём признался, теперь его ждёт суд.