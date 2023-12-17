В Саратове поймали бандита, который убил двух человек и 19 лет прятался от правосудия
Участника волгоградской ОПГ задержали в Саратове за двойное убийство
В Саратове задержали участника волгоградской ОПГ, который почти 20 лет был в международном розыске за двойное убийство. Об этом сообщает SHOТ.
По данным телеграм-канала, всё произошло, когда Денис Назаренко входил в состав ОПГ Кадина — известного криминального авторитета Волгограда Владимира Кадина. В феврале 2004 года он застрелил из охотничьего ружья "Сайга" возле бара двух безработных, тяжело ранил ещё двоих и сбежал.
Тогда против бандита возбудили уголовное дело по статье "Убийство" и объявили его в федеральный и международный розыск, однако найти его оказалось не так-то просто. Безуспешные поиски продолжались целых 19 лет, и вот 45-летнего мужчину наконец обнаружили. Оказалось, что всё это время он прятался и жил на различных съёмных квартирах. В ходе допроса член ОПГ во всём признался, теперь его ждёт суд.
Ранее Лайф рассказывал, как бывший киллер тамбовской ОПГ признался силовикам в убийстве 30-летней давности. Он рассказал, что в 1993 году бандиты конфликтовали с другой группировкой из-за редких металлов, поэтому было решено избавиться от оппонентов. Мужчина шесть раз выстрелил в машину с врагами из пистолета: один погиб на месте, а другого госпитализировали.
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