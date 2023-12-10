Бывший киллер "тамбовских" признался силовикам в убийстве 30-летней давности

Бывший киллер тамбовской ОПГ, который убил человека 30 лет назад, пришёл к правоохранителям с явкой с повинной. Об этом сообщает "Фонтанка".

Бывший киллер "тамбовских" Сергей Мирошник показал, как убил человека 30 лет назад. Видео © Telegram / Следком

Издание пишет, что 59-летний Сергей Мирошник в прошлом был одним из членов "тамбовских". Его судили за хранение пистолета ТТ, а также за непредумышленное убийство с помощью этого же оружия. В 1993 году "тамбовские" конфликтовали с другой ОПГ из-за редких металлов и решили избавиться от оппонентов Виталия Архипова и Виктора Михеева.

В результате Мирошник шесть раз выстрелил в машину с мужчинами из пистолета: один погиб на месте, другого госпитализировали с ранением. Закончив дело, киллер выкинул оружие в Обводный канал.

Мирошник также объяснил, почему решил признаться во всём спустя 30 лет. Бывший киллер рассказал, что недавно у него умерла жена, да и сам он серьёзно болен. В настоящее время, судя по кадрам в соцсетях, экс-участник ОПГ занимается разведением щенков.