Бывший киллер "тамбовских" признался силовикам в убийстве 30-летней давности
В Петербурге экс-член тамбовской ОПГ признался в расстреле двух человек в 1993-м
Бывший киллер тамбовской ОПГ, который убил человека 30 лет назад, пришёл к правоохранителям с явкой с повинной. Об этом сообщает "Фонтанка".
Бывший киллер "тамбовских" Сергей Мирошник показал, как убил человека 30 лет назад. Видео © Telegram / Следком
Издание пишет, что 59-летний Сергей Мирошник в прошлом был одним из членов "тамбовских". Его судили за хранение пистолета ТТ, а также за непредумышленное убийство с помощью этого же оружия. В 1993 году "тамбовские" конфликтовали с другой ОПГ из-за редких металлов и решили избавиться от оппонентов Виталия Архипова и Виктора Михеева.
В результате Мирошник шесть раз выстрелил в машину с мужчинами из пистолета: один погиб на месте, другого госпитализировали с ранением. Закончив дело, киллер выкинул оружие в Обводный канал.
Мирошник также объяснил, почему решил признаться во всём спустя 30 лет. Бывший киллер рассказал, что недавно у него умерла жена, да и сам он серьёзно болен. В настоящее время, судя по кадрам в соцсетях, экс-участник ОПГ занимается разведением щенков.
В СК сообщили, что по факту признания Мирошника расследуется уголовное дело по статье "Убийство", мужчине предъявлено обвинение.
А ранее Лайф рассказывал, что суд в Москве арестовал на два месяца начальника штаба спецназа СОБР "Рысь" Алексея Алпатова по делу об ОПГ. Банда вела преступную деятельность с 1998 года. Алпатов отказался признавать вину во вменяемых ему злодеяниях.
Telegram / Следком