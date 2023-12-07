Начальник штаба СОБР "Рысь" открестился от банды киллеров из 90-х, но был арестован

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца одного из задержанных участников ОПГ, которая вела свою деятельность в России с 1998 года, — начальника штаба спецназа СОБР "Рысь" Алексея Алпатова. Он отказался признавать вину во вменяемых ему преступлениях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление представителя СК РФ.

"Вину он не признал. Алпатову грозит вплоть до пожизненного лишения свободы", — сообщил собеседник агентства.