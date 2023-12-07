Начальник штаба СОБР "Рысь" открестился от банды киллеров из 90-х, но был арестован
Басманный суд Москвы арестовал начштаба СОБР "Рысь" Алпатова по делу об ОПГ
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца одного из задержанных участников ОПГ, которая вела свою деятельность в России с 1998 года, — начальника штаба спецназа СОБР "Рысь" Алексея Алпатова. Он отказался признавать вину во вменяемых ему преступлениях. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление представителя СК РФ.
"Вину он не признал. Алпатову грозит вплоть до пожизненного лишения свободы", — сообщил собеседник агентства.
Напомним, ранее Лайф сообщал, что сотрудниками органов была задержана банда вместе с лидером. Их подозревают в совершении более 30 преступлений, в том числе убийства советника министра путей сообщения России в 2002 году в Одинцове Московской области. А вчера депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что в этой банде состоял начальник штаба СОБР "Рысь" Алексей Алпатов.
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