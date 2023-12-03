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3 декабря, 07:50

В Астрахани задержали экс-наркополицейского, крышевавшего банду дилеров

В Астрахани задержали бывшего начальника одного из отделов Управления по контролю за оборотом наркотиков областного МВД Эльмара Мустафаева. По данным SHOT, недавно полицейский крышевал банду дилеров, торговавших прегабалином — сильнодействующим веществом, запрещённым к свободной продаже.

Как пишет телеграм-канал, банда из пяти человек, попавшаяся на продаже 560 граммов вещества, находится под следствием уже более трёх месяцев, с августа. Выяснилось, что у торговцев был шестой "товарищ" — сам Мустафаев, который помогал задержанным долгое время распространять наркотики и оставаться на свободе.

Причём 39-летний подполковник возглавлял отдел, специализирующийся именно на ОПГ и борьбе с легализацией их наркодоходов. Мустафаев 27 ноября был уволен по выслуге лет, всего он отработал в органах 19 лет. В астраханском управлении уже проводится проверка.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта, совершённый организованной группой в крупном размере". По ней бывшему наркополицейскому грозит до восьми лет лишения свободы.

Отравившиеся метадоном в Астрахани могли думать, что покупают мефедрон

Отравившиеся метадоном в Астрахани могли думать, что покупают мефедрон

Напомним, тем временем в Астрахани расследуют массовое отравление метадоном. 20 ноября стало известно о первых жертвах, по последним данным, их трое, ещё 19 госпитализировано. Распространителей отравы оперативно задержали, ими оказались уроженцы Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Они арестованы. На данный момент оперативники разыскивают нарколабораторию, где сварили опасное вещество. Само оно, видимо, уже пришло в Москву: там смертельно отравились две девушки.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Матвей Константинов
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