В Астрахани задержали экс-наркополицейского, крышевавшего банду дилеров

В Астрахани задержали бывшего начальника одного из отделов Управления по контролю за оборотом наркотиков областного МВД Эльмара Мустафаева. По данным SHOT, недавно полицейский крышевал банду дилеров, торговавших прегабалином — сильнодействующим веществом, запрещённым к свободной продаже.

Как пишет телеграм-канал, банда из пяти человек, попавшаяся на продаже 560 граммов вещества, находится под следствием уже более трёх месяцев, с августа. Выяснилось, что у торговцев был шестой "товарищ" — сам Мустафаев, который помогал задержанным долгое время распространять наркотики и оставаться на свободе.

Причём 39-летний подполковник возглавлял отдел, специализирующийся именно на ОПГ и борьбе с легализацией их наркодоходов. Мустафаев 27 ноября был уволен по выслуге лет, всего он отработал в органах 19 лет. В астраханском управлении уже проводится проверка.