В Астрахани задержали экс-наркополицейского, крышевавшего банду дилеров
В Астрахани задержали бывшего начальника одного из отделов Управления по контролю за оборотом наркотиков областного МВД Эльмара Мустафаева. По данным SHOT, недавно полицейский крышевал банду дилеров, торговавших прегабалином — сильнодействующим веществом, запрещённым к свободной продаже.
Как пишет телеграм-канал, банда из пяти человек, попавшаяся на продаже 560 граммов вещества, находится под следствием уже более трёх месяцев, с августа. Выяснилось, что у торговцев был шестой "товарищ" — сам Мустафаев, который помогал задержанным долгое время распространять наркотики и оставаться на свободе.
Причём 39-летний подполковник возглавлял отдел, специализирующийся именно на ОПГ и борьбе с легализацией их наркодоходов. Мустафаев 27 ноября был уволен по выслуге лет, всего он отработал в органах 19 лет. В астраханском управлении уже проводится проверка.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта, совершённый организованной группой в крупном размере". По ней бывшему наркополицейскому грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, тем временем в Астрахани расследуют массовое отравление метадоном. 20 ноября стало известно о первых жертвах, по последним данным, их трое, ещё 19 госпитализировано. Распространителей отравы оперативно задержали, ими оказались уроженцы Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Они арестованы. На данный момент оперативники разыскивают нарколабораторию, где сварили опасное вещество. Само оно, видимо, уже пришло в Москву: там смертельно отравились две девушки.
ТАСС / Станислав Красильников