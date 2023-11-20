Массовое отравление наркотиками произошло в Астрахани, счёт пострадавших идёт на десятки

В Астрахани произошло массовое отравление наркотиками. 20 человек с метадоном в крови доставлены в тяжёлом состоянии в местную токсикологию. Один человек — в коме, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, такое количество пострадавших поступило в горбольницу № 3 Астрахани за последние два дня. Большинство пациентов между собой ничего не связывает: у всех большой разброс по возрасту и роду занятий, но всех объединяет одно — острое отравление метадоном. Самой младшей пострадавшей 19 лет, самому старшему — 42 года. 40-летний вахтовик впал в кому.

При этом не исключено, что количество пострадавших может увеличиться. Полиция начала проверку. По предварительным данным, метадон попал к пострадавшим от одного и того же поставщика.