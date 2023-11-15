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15 ноября, 15:32

На наркодилеров, приславших уральской семье гроб со свиной головой, завели уголовку

В Первоуральске завели два уголовных дела против запугивавших семью наркодилеров

<p>Гроб, который семье из Первоуральска прислали наркодилеры. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/chptagil?w=wall-170944210_548808" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ЧП Нижний Тагил</a></p>

Гроб, который семье из Первоуральска прислали наркодилеры. Обложка © VK / ЧП Нижний Тагил

Против наркодиллеров, которые прислали гроб с головой свиньи семье из города Первоуральска Свердловской области, возбудили два уголовных дела: первое — по статье "Покушение на сбыт наркотических веществ", а второе — по статьям "Вымогательство" и "Угроза убийством". Об этом заявил глава пресс-службы регионального главка МВД РФ Валерий Горелых.

Свердловские полицейские задержали второго подозреваемого, шантажировавшего семью из Первоуральска. Видео © YouTube / ГУ МВД России по Свердловской области

"Такие процессуальные действия были осуществлены сразу же после изъятия в квартире потерпевших метадона. Чуть позже, когда злоумышленники стали угрожать владельцам жилища из-за сотрудничества с представителями МВД, возбудили уголовное дело ещё по двум статьям УК РФ — "Вымогательство" и "Угроза убийством", — уточнил он в беседе с Ura.ru.

При этом двоих подозреваемых задержали, сейчас им выбирают меру пресечения. Свой поступок они объяснили желанием подзаработать. Причём рука одного из злоумышленников была забинтована. Горелых пояснил, что когда они в балаклавах шли к дому потерпевших, то перепутали адрес и остановились у соседнего здания.

"Так как дверь была закрыта, один из горе-мстителей забрался на козырёк подъезда, чтобы разбить топором окно и проникнуть внутрь, а после чего занести гроб с головой свиньи и поставить возле квартиры жертв. В момент разбития стекла он и порезался", — приводит слова Горелых РИА "Новости".

По его словам, один из криминальных курьеров уже написал явку с повинной на семи листах и раскаивается. Известно, что гроб злоумышленники купили в Екатеринбурге в ритуальном салоне, а голову свиньи — в Интернете.

Россиянина взяли под госзащиту после получения гроба со свиной головой от наркомафии

Россиянина взяли под госзащиту после получения гроба со свиной головой от наркомафии

Как сообщал Лайф, в Первоуральске мужчина приехал в свою квартиру, которую должен был освободить арендатор. В жилище никого не было, а в комнате нашлась целая нарколаборатория. Бывший жилец потребовал компенсацию за якобы отобранные у него наркотики, а затем перешёл к угрозам убийством и даже прислал собственнику жилья гроб с отрубленной свиной головой. Мужчина обратился в полицию. Тогда злоумышленник перечислил ему 500 тысяч рублей, чтобы заявление было отозвано, однако подкуп не сработал.

Никита Осипов
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