На наркодилеров, приславших уральской семье гроб со свиной головой, завели уголовку

Против наркодиллеров, которые прислали гроб с головой свиньи семье из города Первоуральска Свердловской области, возбудили два уголовных дела: первое — по статье "Покушение на сбыт наркотических веществ", а второе — по статьям "Вымогательство" и "Угроза убийством". Об этом заявил глава пресс-службы регионального главка МВД РФ Валерий Горелых.

Свердловские полицейские задержали второго подозреваемого, шантажировавшего семью из Первоуральска. Видео © YouTube / ГУ МВД России по Свердловской области

"Такие процессуальные действия были осуществлены сразу же после изъятия в квартире потерпевших метадона. Чуть позже, когда злоумышленники стали угрожать владельцам жилища из-за сотрудничества с представителями МВД, возбудили уголовное дело ещё по двум статьям УК РФ — "Вымогательство" и "Угроза убийством", — уточнил он в беседе с Ura.ru.

При этом двоих подозреваемых задержали, сейчас им выбирают меру пресечения. Свой поступок они объяснили желанием подзаработать. Причём рука одного из злоумышленников была забинтована. Горелых пояснил, что когда они в балаклавах шли к дому потерпевших, то перепутали адрес и остановились у соседнего здания.

"Так как дверь была закрыта, один из горе-мстителей забрался на козырёк подъезда, чтобы разбить топором окно и проникнуть внутрь, а после чего занести гроб с головой свиньи и поставить возле квартиры жертв. В момент разбития стекла он и порезался", — приводит слова Горелых РИА "Новости".

По его словам, один из криминальных курьеров уже написал явку с повинной на семи листах и раскаивается. Известно, что гроб злоумышленники купили в Екатеринбурге в ритуальном салоне, а голову свиньи — в Интернете.