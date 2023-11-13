Россиянина взяли под госзащиту после получения гроба со свиной головой от наркомафии

В Первоуральске полиция обеспечила круглосуточную охрану семье мужчины, который получил угрозы убийством и гроб с окровавленной свиной головой, когда нашёл в сдаваемой им квартире нарколабораторию. Об этом пишет портал "Е1.ru".

В Первоуральске наркокартель запугал мужчину, у которого снимал жильё. Фото © VK / ЧП Нижний Тагил

В Первоуральске наркокартель запугал мужчину, у которого снимал жильё. Фото © VK / ЧП Нижний Тагил

"На данный момент оперуполномоченные уже выяснили, где злоумышленниками приобретались гроб и голова свиньи для устрашения владельцев квартиры. Сыщикам уже есть, с кем работать и кого отрабатывать на причастность к вопиющему криминальному эпизоду", — приводит портал слова пресс-секретаря регионального ГУ МВД РФ Валерия Горелых.

По его словам, уже задержан один из подозреваемых, устанавливаются другие причастные к делу организации наркобизнеса и запугиванию хозяина квартиры. В полиции подчеркнули, что попытки злоумышленников откупиться деньгами от заявителя никак не повлияют на ход расследования. Возбуждены уголовные дела по статьям "Вымогательство" и "Угроза убийством".