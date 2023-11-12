Свердловчанин получил от наркомагазина компенсацию в полмиллиона рублей за угрозы расправой

Торгующий наркотиками магазин выплатил "моральную компенсацию" в размере полумиллиона рублей жителю Первоуральска, на которого обрушился с жуткими угрозами. Об этом сообщает Ura.ru.

Как ранее писали местные СМИ, пострадавшим оказался мужчина, сдавший в аренду квартиру. Приезжий не отдал владельцу ключи в срок, поэтому тот решил нагрянуть с неожиданным визитом, и не зря: в помещении он обнаружил целую нарколабораторию и коробки с неизвестными веществами. В итоге боксы он спрятал в подвал и уехал, так и не вызвав полицию, а спустя время начал получать серьёзные угрозы от "магазина".

Недолго думая, арендодатель обратился в ФСБ, однако это от непрекращающихся угроз не спасло: злоумышленники разбили камнем окно в квартире, положили у подъезда гроб с головой свиньи и даже объявили награду за его голову. В какой-то момент они предложили урегулировать конфликт, однако потребовали за это целых пять миллионов рублей. МВД по Свердловской области возбудило уголовное дело по факту вымогательства. Однако ситуация обрела совершенно неожиданный исход.

"Тебе и твоей семье угрозы нет, можешь смело ходить. Моё слово — железное <…> за моральный ущерб 500 [тысяч рублей] твоей супруге на карту", — внезапно написали из наркомагазина.

Информацию о выплате пострадавший подтвердил изданию E1, однако отметил, что пока не спешит забирать заявление из правоохранительных органов, поскольку сообщение может быть очередной уловкой.