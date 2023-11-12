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12 ноября, 11:51

Свердловчанин получил от наркомагазина компенсацию в полмиллиона рублей за угрозы расправой

На Урале наркомагазин заплатил 500 тысяч свердловчанину после угроз расправой

Торгующий наркотиками магазин выплатил "моральную компенсацию" в размере полумиллиона рублей жителю Первоуральска, на которого обрушился с жуткими угрозами. Об этом сообщает Ura.ru.

Как ранее писали местные СМИ, пострадавшим оказался мужчина, сдавший в аренду квартиру. Приезжий не отдал владельцу ключи в срок, поэтому тот решил нагрянуть с неожиданным визитом, и не зря: в помещении он обнаружил целую нарколабораторию и коробки с неизвестными веществами. В итоге боксы он спрятал в подвал и уехал, так и не вызвав полицию, а спустя время начал получать серьёзные угрозы от "магазина".

Недолго думая, арендодатель обратился в ФСБ, однако это от непрекращающихся угроз не спасло: злоумышленники разбили камнем окно в квартире, положили у подъезда гроб с головой свиньи и даже объявили награду за его голову. В какой-то момент они предложили урегулировать конфликт, однако потребовали за это целых пять миллионов рублей. МВД по Свердловской области возбудило уголовное дело по факту вымогательства. Однако ситуация обрела совершенно неожиданный исход.

"Тебе и твоей семье угрозы нет, можешь смело ходить. Моё слово — железное <…> за моральный ущерб 500 [тысяч рублей] твоей супруге на карту", — внезапно написали из наркомагазина.

Информацию о выплате пострадавший подтвердил изданию E1, однако отметил, что пока не спешит забирать заявление из правоохранительных органов, поскольку сообщение может быть очередной уловкой.

Из нарколаборатории под Ярославлем изъяли центнер синтетической дури

Из нарколаборатории под Ярославлем изъяли центнер синтетической дури

Ранее Лайф рассказывал, что 28-летний житель Мурманска организовал крупную нарколабораторию в Подмосковье. Региональный уроженец занимался варкой синтетического наркотика — мефедрона, причём изготавливал запрещёнку он прямо в подвале дачи. При обыске в доме было найдено целое ведро с наркотиками, более ста канистр с ингредиентами для варки, три респиратора и прочие предметы.

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Shutterstock

Николь Вербер
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