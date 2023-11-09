Житель Мурманска организовал крупную нарколабораторию в подвале дачи в Подмосковье

В Московской области накрыли крупную лабораторию, где варили синтетический наркотик — мефедрон. Её в подвале своей дачи организовал житель Мурманска. Из готовой продукции там было десятилитровое ведро с порошком.

По информации SHOT, 28-летний Евгений Петров готовил вещество в подвале хозяйственной постройки в деревне Матвеево Клинского района. Там сотрудники правоохранительных органов обнаружили целое ведро с наркотиками, более 100 канистр с ингредиентами для варки (в них было почти 2000 литров разных веществ), три респиратора, дуршлаг, колбы, электронные весы, вакуумные насосы, колбы с кислотой. Кроме того, там нашли расстоечный шкаф для брожения дрожжевого теста. Вместе с этим в подвале стояли два ведра с каким-то кристаллообразным веществом. Что это, ещё выясняется.

По данным телеграм-канала, в самом доме в шкафу нашли расфасованные свёртки примерно с двумя килограммами мефедрона и около 300 тысяч рублей наличкой. Житель Мурманска признался, что всё приготовил самостоятельно. Однако в помощники взял себе приятеля Руслана Смирнова. Полицейские задержали друзей. В отношении наркодилеров возбудили уголовное дело за торговлю наркотиками в особо крупном размере.