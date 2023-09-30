Убийца организовал в подмосковном доме огромную лабораторию по производству мефедрона

В Московской области судимый за убийство мужчина организовал огромную нарколабораторию в арендованном коттедже. Незаконное производство мефедрона обнаружили сотрудники полиции, которые пришли с обыском в подозрительный дом. Об этом сообщает SHOT.

Уточняется, что нарколабораторию нашли в одном из домов СНТ "Берёзка-6" в Дмитровском районе, она располагалась как внутри коттеджа, так и на участке. Оттуда изъяли 21 килограмм готового порошка, 43 литра жидких химикатов, а также один килограмм кристаллообразного вещества.

Дом арендовал 45-летний житель соседнего города Яхромы. Ранее мужчина был судим за убийство, его задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконное производство наркотиков в крупном размере. Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.