Во Владимирской области поймали супругов, которые создали нарколабораторию на даче

Во Владимирской области задержали супружескую пару, которая варила мефедрон на даче. Муж и жена организовали целую нарколабораторию в садовом товариществе Александровского района, там обнаружили около 18 кг запрещённого вещества. Об этом сообщает SHOТ.

Уточняется, что пара переехала во Владимирскую область из Белоруссии — оба супруга прописаны в Бобруйске. В нескольких сараях на даче 38-летний Олег Щ. и его жена Кристина хранили около двухсот различных канистр для варки мефедрона.

Полицейские изъяли три контейнера с готовыми веществами. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела о производстве и сбыте наркотиков. Пока же в отношении супругов составили административный протокол по статье об употреблении наркотиков иностранным гражданином.