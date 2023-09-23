Во Владимирской области поймали супругов, которые создали нарколабораторию на даче
Супруги из Белоруссии организовали производство мефедрона во Владимирской области
Жительница Владимирской области родом из Белоруссии, которая вместе с мужем организовала нарколабораторию. Обложка © Telegram / SHOT
Во Владимирской области задержали супружескую пару, которая варила мефедрон на даче. Муж и жена организовали целую нарколабораторию в садовом товариществе Александровского района, там обнаружили около 18 кг запрещённого вещества. Об этом сообщает SHOТ.
Уточняется, что пара переехала во Владимирскую область из Белоруссии — оба супруга прописаны в Бобруйске. В нескольких сараях на даче 38-летний Олег Щ. и его жена Кристина хранили около двухсот различных канистр для варки мефедрона.
Полицейские изъяли три контейнера с готовыми веществами. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела о производстве и сбыте наркотиков. Пока же в отношении супругов составили административный протокол по статье об употреблении наркотиков иностранным гражданином.
Ранее Лайф писал о том, что в Москве задержали игрока сборной фанатов "Реал Мадрид" Зовайеда Ахмеда Сайеда с наркотиками. У него обнаружили свёрток с мефедроном, который он купил у дилера возле одного из столичных ТЦ.