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23 сентября, 14:15

Во Владимирской области поймали супругов, которые создали нарколабораторию на даче

Супруги из Белоруссии организовали производство мефедрона во Владимирской области

<p>Жительница Владимирской области родом из Белоруссии, которая вместе с мужем организовала нарколабораторию. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Жительница Владимирской области родом из Белоруссии, которая вместе с мужем организовала нарколабораторию. Обложка © Telegram / SHOT

Во Владимирской области задержали супружескую пару, которая варила мефедрон на даче. Муж и жена организовали целую нарколабораторию в садовом товариществе Александровского района, там обнаружили около 18 кг запрещённого вещества. Об этом сообщает SHOТ.

Уточняется, что пара переехала во Владимирскую область из Белоруссии — оба супруга прописаны в Бобруйске. В нескольких сараях на даче 38-летний Олег Щ. и его жена Кристина хранили около двухсот различных канистр для варки мефедрона.

Полицейские изъяли три контейнера с готовыми веществами. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела о производстве и сбыте наркотиков. Пока же в отношении супругов составили административный протокол по статье об употреблении наркотиков иностранным гражданином.

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Ранее Лайф писал о том, что в Москве задержали игрока сборной фанатов "Реал Мадрид" Зовайеда Ахмеда Сайеда с наркотиками. У него обнаружили свёрток с мефедроном, который он купил у дилера возле одного из столичных ТЦ.

Илья Суриков
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