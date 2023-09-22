Игрока сборной фанатов "Реал Мадрид" задержали с наркотиками в Москве

В Москве задержали игрока сборной фанатов "Реал Мадрид" Зовайеда Ахмеда Сайеда с наркотиками. В кармане у спортсмена полицейские обнаружили свёрток с мефедроном, сообщает SHOT. Уточняется, что футболист купил наркотик у дилера возле ТЦ "Океания". Это было вечером, а после он отправился гулять по ночной Москве.

Утром спортсмена остановили сотрудники полиции и обнаружили у него в кармане наркотик. Всего у футболиста было 0,7 грамма мефедрона, это считается значительным объёмом. Теперь задержанному грозит до трёх лет лишения свободы по статье о незаконном приобретении наркотиков.

Известно, что задержанному 38 лет, больше десяти из них он живёт в России. Спортсмен играл за московские команды в Любительской футбольной лиге и Национальной мини-футбольной лиге, а также был полузащитником в столичном клубе фанатов "Реал Мадрид".