Из нарколаборатории под Ярославлем изъяли центнер синтетической дури
МВД: В Ярославской области ликвидировали крупную нарколабораторию
В одном из сёл Ярославской области ликвидировали крупную нарколабораторию по производству синтетической дури. По предварительным данным, нелегальный цех мог поставлять на чёрный рынок до 200 килограммов наркотиков в месяц, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Кадры оперативной съёмки из подпольной нарколаборатории под Ярославлем. Видео © МВД
Подозреваемый заключён под стражу, уголовное дело возбудили по статьям об изготовлении и покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Реализовать синтезированные наркотики гражданин планировал с помощью тайников-закладок.
К слову, речь идёт о мефедроне — самом опасном дизайнерском наркотике из ныне известных. Его употребление приводит к распаду личности и смерти за очень короткие сроки.
"Из незаконного оборота изъято порядка 100 килограммов мефедрона, лабораторное оборудование и реактивы", — сообщили в МВД.
Ранее сообщалось, что депутат гордумы Астрахани подозревается в покушении на сбыт наркотиков. По данным следствия, в авто народного избранника 24 сентября нашли три свёртка с наркотиками весом 3,96 грамма.
МВД