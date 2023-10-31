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31 октября, 09:04

Из нарколаборатории под Ярославлем изъяли центнер синтетической дури

МВД: В Ярославской области ликвидировали крупную нарколабораторию

В одном из сёл Ярославской области ликвидировали крупную нарколабораторию по производству синтетической дури. По предварительным данным, нелегальный цех мог поставлять на чёрный рынок до 200 килограммов наркотиков в месяц, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кадры оперативной съёмки из подпольной нарколаборатории под Ярославлем. Видео © МВД

Подозреваемый заключён под стражу, уголовное дело возбудили по статьям об изготовлении и покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Реализовать синтезированные наркотики гражданин планировал с помощью тайников-закладок.

К слову, речь идёт о мефедроне — самом опасном дизайнерском наркотике из ныне известных. Его употребление приводит к распаду личности и смерти за очень короткие сроки.

"Из незаконного оборота изъято порядка 100 килограммов мефедрона, лабораторное оборудование и реактивы", — сообщили в МВД.

Убийца организовал в подмосковном доме огромную лабораторию по производству мефедрона

Убийца организовал в подмосковном доме огромную лабораторию по производству мефедрона

Ранее сообщалось, что депутат гордумы Астрахани подозревается в покушении на сбыт наркотиков. По данным следствия, в авто народного избранника 24 сентября нашли три свёртка с наркотиками весом 3,96 грамма.

Обложка ©

МВД

Марина Калегина
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