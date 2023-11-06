У сотрудника пермского банка нашли 16 кг мефедрона в лесу под Тюменью
Наркоторговец спрятал 16 кг мефедрона в пяти лесных тайниках в Тюменской области
В Тюменской области сотрудник банка из Перми спрятал в лесу 16 килограммов мефедрона, расфасовав наркотическое вещество для продажи по 32 свёрткам. Об этом пишет SHOT.
На тайники наткнулись сотрудники ГИБДД на 137-м километре трассы Курган – Тюмень. Всего обнаружено пять схронов с несколькими свёртками каждый. Задержан 33-летний главный специалист банка "Урал ФД". Мужчина проживает и работает в Перми, но в Тюменскую область приезжал ради своего нелегального бизнеса.
Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере". Задержанному грозит до 20 лет тюремного заключения.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре трое подростков найдены мёртвыми в квартире. Смерть могла наступить после употребления наркотических веществ. На месте происшествия полиция обнаружила устройства для курения синтетических наркотиков.
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