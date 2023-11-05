Трёх подростков нашли мёртвыми в Краснодаре
В Краснодаре трое подростков умерли от передозировки наркотиков
В квартире в Краснодаре найдены мёртвыми подростки. Фото © VK / Это Ростов
В Краснодаре трое подростков найдены мёртвыми в квартире, смерть могла наступить после употребления наркотических веществ. О случившемся пишет СУ СК по региону.
"Двух подростков возрастом 16 и 17 лет без признаков жизни и видимых телесных повреждений обнаружила в квартире на проспекте Чекистов краевой столицы родственница одного из них", — уточнили в ведомстве.
Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть молодых людей. Позже было найдено тело их 16-летнего товарища. Следователи обнаружили в квартире устройства для курения. По предварительной информации, подростки скончались от передозировки наркотиков. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
Ранее жителя подмосковных Люберец задержали за заказ по почте наркотиков из Испании. В посылке находился кодеин. Данное вещество относится к наркотическим и вызывает зависимость с первых дней приёма.