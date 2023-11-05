Трёх подростков нашли мёртвыми в Краснодаре

В Краснодаре трое подростков найдены мёртвыми в квартире, смерть могла наступить после употребления наркотических веществ. О случившемся пишет СУ СК по региону.

"Двух подростков возрастом 16 и 17 лет без признаков жизни и видимых телесных повреждений обнаружила в квартире на проспекте Чекистов краевой столицы родственница одного из них", — уточнили в ведомстве.

Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть молодых людей. Позже было найдено тело их 16-летнего товарища. Следователи обнаружили в квартире устройства для курения. По предварительной информации, подростки скончались от передозировки наркотиков. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".