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5 ноября, 15:26

Трёх подростков нашли мёртвыми в Краснодаре

В Краснодаре трое подростков умерли от передозировки наркотиков

<p>В квартире в Краснодаре найдены мёртвыми подростки. Фото © VK / <a href="https://vk.com/etorostov?w=wall-36578247_2037882&z=photo-36578247_457426417/album-36578247_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Это Ростов</a></p>

В квартире в Краснодаре найдены мёртвыми подростки. Фото © VK / Это Ростов

В Краснодаре трое подростков найдены мёртвыми в квартире, смерть могла наступить после употребления наркотических веществ. О случившемся пишет СУ СК по региону.

"Двух подростков возрастом 16 и 17 лет без признаков жизни и видимых телесных повреждений обнаружила в квартире на проспекте Чекистов краевой столицы родственница одного из них", — уточнили в ведомстве.

Прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть молодых людей. Позже было найдено тело их 16-летнего товарища. Следователи обнаружили в квартире устройства для курения. По предварительной информации, подростки скончались от передозировки наркотиков. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

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Ранее жителя подмосковных Люберец задержали за заказ по почте наркотиков из Испании. В посылке находился кодеин. Данное вещество относится к наркотическим и вызывает зависимость с первых дней приёма.

Татьяна Миссуми
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