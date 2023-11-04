Безработного жителя Подмосковья задержали при получении посылки с наркотиками из Испании

Жителя подмосковных Люберец задержали за заказ по почте наркотиков из Испании. Как сообщает SHOT, в посылке находился кодеин. Как известно, данное вещество относится к наркотическим и вызывает зависимость с первых дней приёма.

По информации телеграм-канала, инцидент произошёл на таможенном посту в Шарапово. Внутри посылки обнаружили четыре флакона с густым кодеином — массой около килограмма, в высушенном виде это около 300 граммов. Когда 23-летний молодой человек пришёл в отделение Почты России, там его уже ждали оперативники.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотических средств. Теперь парню грозит до семи лет лишения свободы. На время расследования его отпустили под подписку о невыезде. Известно, что подозреваемый в последнее время нигде не работал.