Инструктор спецназа ФСИН по единоборствам попался на контрабанде запрещённых веществ в Сыктывкаре

В Сыктывкаре правоохранительные органы обвинили инструктора спецназа ФСИН России по единоборствам в контрабанде запрещённых веществ. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, 37-летний капитан внутренней службы Иван Д. купил в интернет-магазине 33 грамма тестостерона и 27 граммов станозолола. Во многих странах, включая Россию, эти вещества относятся к сильнодействующим, обычно они используются как допинг в бодибилдинге, боксе и других видах сорта. Посылка с запрещёнными анаболиками была собрана в Казахстане, но на границе ею ожидаемо заинтересовались российские таможенники.

В настоящее время в отношении Ивана возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде сильнодействующих веществ. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Известно, что обвиняемый является постоянным участником и призёром различных российских турниров по самбо и дзюдо. А в 2016 году спортсмен стал победителем на чемпионате Европы по универсальному бою, который проходил в Румынии. Также Иван тренирует бойцов спецназа управления ФСИН по Республике Коми.