Инструктор спецназа ФСИН по единоборствам попался на контрабанде запрещённых веществ в Сыктывкаре
SHOT: В Коми инструктора спецназа ФСИН обвинили в контрабанде запрещённых веществ
Иван Д., которого обвиняют в контрабанде запрещённых веществ. Обложка © Telegram / SHOT
В Сыктывкаре правоохранительные органы обвинили инструктора спецназа ФСИН России по единоборствам в контрабанде запрещённых веществ. Об этом сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, 37-летний капитан внутренней службы Иван Д. купил в интернет-магазине 33 грамма тестостерона и 27 граммов станозолола. Во многих странах, включая Россию, эти вещества относятся к сильнодействующим, обычно они используются как допинг в бодибилдинге, боксе и других видах сорта. Посылка с запрещёнными анаболиками была собрана в Казахстане, но на границе ею ожидаемо заинтересовались российские таможенники.
В настоящее время в отношении Ивана возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде сильнодействующих веществ. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Известно, что обвиняемый является постоянным участником и призёром различных российских турниров по самбо и дзюдо. А в 2016 году спортсмен стал победителем на чемпионате Европы по универсальному бою, который проходил в Румынии. Также Иван тренирует бойцов спецназа управления ФСИН по Республике Коми.
Ранее Лайф рассказывал, как жительница Сургута заказала таблетки для похудения, чтобы продавать в своём интернет-магазине, однако оказалось, что в состав одного из средств входит запрещённое вещество. Женщину обвиняют в контрабанде сильнодействующих веществ, ей грозит до семи лет тюрьмы.