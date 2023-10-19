Россиянка попалась на продаже таблеток для похудения с запрещённым сибутрамином

В Сургуте женщина закупила таблетки для похудения и начала их продавать, однако в капсулах оказалось запрещённое вещество. Сейчас предпринимательнице грозит статья за контрабанду сильнодействующих препаратов. Об этом пишет SHOT.

43-летняя женщина завела свой интернет-магазин, закупив на одном из сайтов таблетки для похудения. Всего на продажу она взяла 76 упаковок Black Panther Slimming Capsule, Harva Gold 40 Capsules x400mg, Fatzorb Plus 36 Capsules, Samyun wan Slim Ultra 36 Capsules.

Очередная партия таблеток пришла женщине по почте. Её задержали, когда она уже получила посылку. Экспертиза показала, что в капсулах есть сибутрамин. Возбуждено дело по статье "Контрабанда сильнодействующих веществ". Бизнес-леди грозит до семи лет тюрьмы.