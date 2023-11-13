Две уральские "скульпторши" попались на лепке "камней" из глины с начинкой из наркотиков

В Нижнем Тагиле две женщины оставляли закладки с наркотиками по подъездам домов, маскируя их под камни, сделанные из глины. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на Управление на транспорте МВД России по УрФО.

Задержанная показала, где прятала наркотики в домах в Нижнем Тагиле. Фото © Управление на транспорте МВД России по УрФО

Две приятельницы в возрасте 35 и 36 лет сами употребляли наркотические вещества, но однажды им пришла мысль заработать на продаже отравы. Женщины придумали закатывать пакетики с наркотиками в глину, формируя из них невзрачные на вид камни и раскладывая на улицах и в подъездах.

Наркотики, спрятанные в глине, в Нижнем Тагиле. Фото © Управление на транспорте МВД России по УрФО

"Закладки, оставленные женщинами, впоследствии обнаружены сотрудниками полиции в жилых домах Дзержинского района и на улицах города Нижнего Тагила. Общая масса изъятого у женщин вещества составила семь граммов", — цитирует издание представителя МВД.

В квартире одной из задержанных полицейские нашли глину, пакеты, весы для фасовки запрещённых веществ. Возбуждено уголовное дело. Обе женщины находятся под подпиской о невыезде.