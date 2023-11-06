На свиноферме в Бразилии нашли подземный бункер с семью тоннами наркотиков

В бразильском штате Парана федеральные и военные полицейские в ходе операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков обнаружили на территории свинарника в сельской местности подземный бункер с семью тоннами марихуаны. Об этом сообщила военная полиция штата.

"На территории свинарника в подземном бункере найдено большое количество наркотиков, похожих на марихуану, их общий вес после взвешивания составил примерно 7235 килограммов", — информировало ведомство.

Там же были обнаружены три винтовки и патроны, причём часть оружия была заряжена. Кроме того, полиция изъяла автомобиль Toyota с проблесковым маячком. А вот людей на территории не оказалось.