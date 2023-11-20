Три человека умерли после отравления наркотиками в Астрахани
SHOT: В Астрахани умерли три человека после отравления синтетическим наркотиком
Три человека умерли после отравления синтетическим наркотиком метадоном в Астрахани. Об этом сообщает SHOT.
Полицейские задержали группу иностранцев, подозреваемых в распространении синтетических наркотиков в Астрахани. Видео © YouTube / "МВД Медиа"
По данным телеграм-канала, это 29-летний мужчина и две 19-летние девушки. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный сбыт наркотических средств". Ранее стало известно о задержании троих подозреваемых в распространении запрещённых препаратов. Ими оказались иностранцы из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. После того как злоумышленники узнали о первых пострадавших от наркотика, они попытались скрыться в Ставрополе, но были задержаны.
Ранее сообщалось, что от отравления метадоном пострадало 25 человек. Самой младшей — 18 лет, самому старшему — 42 года. 40-летний пострадавший вахтовик впал в кому.
ТАСС / "Бизнес Online" / Алексей Белкин