Три человека умерли после отравления наркотиками в Астрахани

По данным телеграм-канала, это 29-летний мужчина и две 19-летние девушки. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный сбыт наркотических средств". Ранее стало известно о задержании троих подозреваемых в распространении запрещённых препаратов. Ими оказались иностранцы из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. После того как злоумышленники узнали о первых пострадавших от наркотика, они попытались скрыться в Ставрополе, но были задержаны.