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20 ноября, 18:50

Три человека умерли после отравления наркотиками в Астрахани

SHOT: В Астрахани умерли три человека после отравления синтетическим наркотиком

Три человека умерли после отравления синтетическим наркотиком метадоном в Астрахани. Об этом сообщает SHOT.

Полицейские задержали группу иностранцев, подозреваемых в распространении синтетических наркотиков в Астрахани. Видео © YouTube / "МВД Медиа"

По данным телеграм-канала, это 29-летний мужчина и две 19-летние девушки. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный сбыт наркотических средств". Ранее стало известно о задержании троих подозреваемых в распространении запрещённых препаратов. Ими оказались иностранцы из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. После того как злоумышленники узнали о первых пострадавших от наркотика, они попытались скрыться в Ставрополе, но были задержаны.

Сбывшие метадон в Астрахани наркодилеры попытались сбежать в другой город, но были пойманы

Сбывшие метадон в Астрахани наркодилеры попытались сбежать в другой город, но были пойманы

Ранее сообщалось, что от отравления метадоном пострадало 25 человек. Самой младшей — 18 лет, самому старшему — 42 года. 40-летний пострадавший вахтовик впал в кому.

Обложка ©

ТАСС / "Бизнес Online" / Алексей Белкин

Никита Никонов
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