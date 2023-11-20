Появилось видео задержания наркодилеров, сбывавших метадон в Астрахани
МВД показало видео задержания подозреваемых в сбыте наркотиков в Астрахани
Подозреваемыми в сбыте метадона в Астраханской области оказались трое иностранцев из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Об этом сообщили в МВД, опубликовав видео их задержания в Ставропольском крае, куда они попытались сбежать.
Полицейские задержали группу иностранцев, подозреваемых в распространении синтетических наркотиков в Астрахани. Видео © YouTube / "МВД Медиа"
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка МВД России установлены лица, подозреваемые в незаконном сбыте наркотических средств, возможно, причастные к происшествию. Трое граждан республик Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан задержаны полицейскими в Ставропольском крае и доставлены в Астрахань", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Сейчас правоохранители устанавливают соучастников и пострадавших. По данным МВД, в реанимацию попало 20 жителей Астрахани. При этом в областном Минздраве сообщили, что с 17 по 20 ноября в больницу № 3, куда и доставлены пострадавшие, поступило 19 пациентов, двух человек уже выписали.
"На сегодняшний день в городской клинической больнице № 3 на лечении находится 17 пациентов с отравлением наркотическими веществами. Из них в тяжёлом состоянии — шесть человек, 11 пациентов — средней степени тяжести в общей палате", — уточнили в Министерстве здравоохранения.
В то же время источник SHOT отмечает, что число отравившихся метадоном в Астрахани возросло до 25 человек. Самой младшей 18 лет. Сообщается, что пострадавшие покупали наркотики через закладки. Распространителями были несколько местных наркошопов, которые работали через мессенджер Telegram.
Напомним, об инциденте стало известно ранее. Сообщалось, что один из пострадавших, 40-летний вахтовик, впал в кому.
YouTube / "МВД Медиа"