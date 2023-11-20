Появилось видео задержания наркодилеров, сбывавших метадон в Астрахани

Подозреваемыми в сбыте метадона в Астраханской области оказались трое иностранцев из Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Об этом сообщили в МВД, опубликовав видео их задержания в Ставропольском крае, куда они попытались сбежать.

Полицейские задержали группу иностранцев, подозреваемых в распространении синтетических наркотиков в Астрахани. Видео © YouTube / "МВД Медиа"

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального главка МВД России установлены лица, подозреваемые в незаконном сбыте наркотических средств, возможно, причастные к происшествию. Трое граждан республик Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан задержаны полицейскими в Ставропольском крае и доставлены в Астрахань", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Сейчас правоохранители устанавливают соучастников и пострадавших. По данным МВД, в реанимацию попало 20 жителей Астрахани. При этом в областном Минздраве сообщили, что с 17 по 20 ноября в больницу № 3, куда и доставлены пострадавшие, поступило 19 пациентов, двух человек уже выписали.

"На сегодняшний день в городской клинической больнице № 3 на лечении находится 17 пациентов с отравлением наркотическими веществами. Из них в тяжёлом состоянии — шесть человек, 11 пациентов — средней степени тяжести в общей палате", — уточнили в Министерстве здравоохранения.

В то же время источник SHOT отмечает, что число отравившихся метадоном в Астрахани возросло до 25 человек. Самой младшей 18 лет. Сообщается, что пострадавшие покупали наркотики через закладки. Распространителями были несколько местных наркошопов, которые работали через мессенджер Telegram.