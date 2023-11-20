Сбывшие метадон в Астрахани наркодилеры попытались сбежать в другой город, но были пойманы
В Ставрополе задержали подозреваемых в распространении наркотиков в Астрахани
В Ставрополе задержали троих мужчин, которые подозреваются в распространении наркотиков в Астрахани. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.
По данным телеграм-канала, злоумышленники сбежали из одного города в другой сразу же после того, как появились первые пострадавшие от отравления метадоном. Сейчас правоохранители устанавливают причастность задержанных к отправленной партии наркотиков.
Первые пациенты с метадоном в крови стали поступать в горбольницу № 3 днём 18 ноября. А уже утром 19-го числа трое подозреваемых выехали на автобусе с автовокзала из Астрахани в Ставрополь. По приезде их задержали местные полицейские. За ними выехали и оперативники из Астрахани.
Как сообщал Лайф, за последние два дня с отравлением метадоном в Астрахани госпитализировали 20 человек. Самой младшей пострадавшей 19 лет, самому старшему — 42 года. 40-летний вахтовик впал в кому. Не исключено, что число пострадавших может увеличиться. Полиция начала проверку. По предварительным данным, метадон попал к пострадавшим от одного и того же поставщика.
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