Сбывшие метадон в Астрахани наркодилеры попытались сбежать в другой город, но были пойманы

В Ставрополе задержали троих мужчин, которые подозреваются в распространении наркотиков в Астрахани. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

По данным телеграм-канала, злоумышленники сбежали из одного города в другой сразу же после того, как появились первые пострадавшие от отравления метадоном. Сейчас правоохранители устанавливают причастность задержанных к отправленной партии наркотиков.

Первые пациенты с метадоном в крови стали поступать в горбольницу № 3 днём 18 ноября. А уже утром 19-го числа трое подозреваемых выехали на автобусе с автовокзала из Астрахани в Ставрополь. По приезде их задержали местные полицейские. За ними выехали и оперативники из Астрахани.