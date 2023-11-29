В Москве двух девушек нашли мёртвыми после отравления метадоном
Две жительницы Москвы умерли после отравления метадоном, передаёт SHOТ. Похоже, что это первые случаи смерти в столице, куда могли попасть партии наркотиков из Ставрополя.
Первую жертву, 27-летнюю уроженку Мурома Анастасию Б., обнаружила лежавшей на полу в квартире на Чертановской улице её приехавшая в гости подруга. Девушка была ещё жива, но находилась в бессознательном состоянии. Рядом с ней лежало тело второй жертвы — 32-летней Заалы Д. На момент прибытия скорой она была уже мертва. Анастасию экстренно госпитализировали в токсикологическое отделение с диагнозом "отравление метадоном". За её жизнь боролись врачи, но спасти не смогли.
Напомним, что на прошлой неделе суд в Астрахани арестовал троих подозреваемых по делу о массовом отравлении метадоном. Три человека умерло, в больницу поступило около 20 пострадавших. Подозреваемыми в распространении наркотиков оказались уроженцы стран Средней Азии, все трое ранее судимы не были.
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