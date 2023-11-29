В Москве двух девушек нашли мёртвыми после отравления метадоном

Первую жертву, 27-летнюю уроженку Мурома Анастасию Б., обнаружила лежавшей на полу в квартире на Чертановской улице её приехавшая в гости подруга. Девушка была ещё жива, но находилась в бессознательном состоянии. Рядом с ней лежало тело второй жертвы — 32-летней Заалы Д. На момент прибытия скорой она была уже мертва. Анастасию экстренно госпитализировали в токсикологическое отделение с диагнозом "отравление метадоном". За её жизнь боролись врачи, но спасти не смогли.