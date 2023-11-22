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22 ноября, 15:22

В Астрахани арестованы трое подозреваемых по делу об отравлении метадоном

<p>Подозреваемые в распространении синтетических наркотиков в Астрахани. Обложка © Кадр из видео <a href="https://www.youtube.com/watch?v=KlDMISqx-08" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YouTube / "МВД Медиа"</a></p>

Подозреваемые в распространении синтетических наркотиков в Астрахани. Обложка © Кадр из видео YouTube / "МВД Медиа"

Суд в Астрахани арестовал троих подозреваемых по делу о массовом отравлении метадоном. Под стражей они пробудут как минимум по два месяца.

"Советским районным судом города Астрахани удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых в сбыте опасных для жизни синтетических наркотических средств, причастных к массовому отравлению наркопотребителей в Астрахани", — сообщили в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.

Спецоперацию по поиску нарколаборатории со смертоносным метадоном проводят на Ставрополье

Спецоперацию по поиску нарколаборатории со смертоносным метадоном проводят на Ставрополье

Напомним, о массовом отравлении метадоном в Астрахани стало известно в понедельник, 20 ноября. По последним данным, три человека умрло, также в больницу поступило 19 пострадавших. Подозреваемые в распространении наркотиков — уроженцы Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Сейчас оперативники проводят спецоперацию по поиску нарколаборатории, где был сделан тот самый смертоносный метадон.

Александра Вишнякова
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