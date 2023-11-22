В Астрахани арестованы трое подозреваемых по делу об отравлении метадоном
Подозреваемые в распространении синтетических наркотиков в Астрахани. Обложка © Кадр из видео YouTube / "МВД Медиа"
Суд в Астрахани арестовал троих подозреваемых по делу о массовом отравлении метадоном. Под стражей они пробудут как минимум по два месяца.
"Советским районным судом города Астрахани удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых в сбыте опасных для жизни синтетических наркотических средств, причастных к массовому отравлению наркопотребителей в Астрахани", — сообщили в пресс-службе УМВД России по Астраханской области.
Напомним, о массовом отравлении метадоном в Астрахани стало известно в понедельник, 20 ноября. По последним данным, три человека умрло, также в больницу поступило 19 пострадавших. Подозреваемые в распространении наркотиков — уроженцы Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Сейчас оперативники проводят спецоперацию по поиску нарколаборатории, где был сделан тот самый смертоносный метадон.