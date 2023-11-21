Спецоперацию по поиску нарколаборатории со смертоносным метадоном проводят на Ставрополье

В Ставропольском крае оперативники проводят спецоперацию по поиску нарколаборатории, где был сделан тот самый метадон, от которого в Астрахани умерло три человека и ещё более 20 пострадало. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, смертельный наркотик был произведён на территории Ставропольского края. Закладчики взяли товар в Ставрополе, отвезли его в Астрахань и там разложили по тайникам.

Заказчики, которые платили мигрантам-дилерам за распространение запрещённых веществ, сняли для них квартиру на трое суток: с 17 по 19 ноября. Уже в субботу, 18-го числа, стали появляться первые жертвы отравления метадоном. Рано утром в воскресенье закладчики уехали в Ставрополь, где намеревались продолжить распространение. Там их поймали и вернули обратно в Астрахань. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы. Известно, что все трое находились на территории России незаконно. Их полные данные: