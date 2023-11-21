Спецоперацию по поиску нарколаборатории со смертоносным метадоном проводят на Ставрополье
SHOT: На Ставрополье ищут нарколабораторию, из-за которой отравились в Астрахани
Подозреваемые в распространении синтетических наркотиков в Астрахани. Обложка © Кадр из видео YouTube / "МВД Медиа"
В Ставропольском крае оперативники проводят спецоперацию по поиску нарколаборатории, где был сделан тот самый метадон, от которого в Астрахани умерло три человека и ещё более 20 пострадало. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, смертельный наркотик был произведён на территории Ставропольского края. Закладчики взяли товар в Ставрополе, отвезли его в Астрахань и там разложили по тайникам.
Заказчики, которые платили мигрантам-дилерам за распространение запрещённых веществ, сняли для них квартиру на трое суток: с 17 по 19 ноября. Уже в субботу, 18-го числа, стали появляться первые жертвы отравления метадоном. Рано утром в воскресенье закладчики уехали в Ставрополь, где намеревались продолжить распространение. Там их поймали и вернули обратно в Астрахань. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы. Известно, что все трое находились на территории России незаконно. Их полные данные:
- Нурланбек Миркадыр, 18-летний гражданин Кыргызстана;
- Ойбек Нуриддинов, 18-летний гражданин Узбекистана;
- Хусейн Мамадаминов, 18-летний гражданин Таджикистана.
Напомним, о массовом отравлении наркотиками в Астрахани стало известно в понедельник, 20 ноября. По предварительным данным, пострадавшими оказались 25 человек, трое из них скончались. Подозреваемые в распространении наркотиков уже задержаны, это уроженцы Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Двое из них уже признались в сбыте запрещённых веществ. На основе их показаний возбуждено уголовное дело.