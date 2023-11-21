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21 ноября, 09:02

Спецоперацию по поиску нарколаборатории со смертоносным метадоном проводят на Ставрополье

SHOT: На Ставрополье ищут нарколабораторию, из-за которой отравились в Астрахани

<p>Подозреваемые в распространении синтетических наркотиков в Астрахани. Обложка © Кадр из видео <a href="https://www.youtube.com/watch?v=KlDMISqx-08" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YouTube / "МВД Медиа"</a></p>

Подозреваемые в распространении синтетических наркотиков в Астрахани. Обложка © Кадр из видео YouTube / "МВД Медиа"

В Ставропольском крае оперативники проводят спецоперацию по поиску нарколаборатории, где был сделан тот самый метадон, от которого в Астрахани умерло три человека и ещё более 20 пострадало. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, смертельный наркотик был произведён на территории Ставропольского края. Закладчики взяли товар в Ставрополе, отвезли его в Астрахань и там разложили по тайникам.

Заказчики, которые платили мигрантам-дилерам за распространение запрещённых веществ, сняли для них квартиру на трое суток: с 17 по 19 ноября. Уже в субботу, 18-го числа, стали появляться первые жертвы отравления метадоном. Рано утром в воскресенье закладчики уехали в Ставрополь, где намеревались продолжить распространение. Там их поймали и вернули обратно в Астрахань. Задержанным грозит до 15 лет лишения свободы. Известно, что все трое находились на территории России незаконно. Их полные данные:

  • Нурланбек Миркадыр, 18-летний гражданин Кыргызстана;
  • Ойбек Нуриддинов, 18-летний гражданин Узбекистана;
  • Хусейн Мамадаминов, 18-летний гражданин Таджикистана.
Отравившиеся метадоном в Астрахани могли думать, что покупают мефедрон

Отравившиеся метадоном в Астрахани могли думать, что покупают мефедрон

Напомним, о массовом отравлении наркотиками в Астрахани стало известно в понедельник, 20 ноября. По предварительным данным, пострадавшими оказались 25 человек, трое из них скончались. Подозреваемые в распространении наркотиков уже задержаны, это уроженцы Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Двое из них уже признались в сбыте запрещённых веществ. На основе их показаний возбуждено уголовное дело.

Наталья Исакова
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