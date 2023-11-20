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20 ноября, 20:32

Отравившиеся метадоном в Астрахани могли думать, что покупают мефедрон

SHOT: Отравившиеся метадоном в Астрахани думали, что покупают мефедрон

<p>Подозреваемые в распространении синтетических наркотиков в Астрахани. Видео © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=KlDMISqx-08" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YouTube / "МВД Медиа"</a></p>

Подозреваемые в распространении синтетических наркотиков в Астрахани. Видео © YouTube / "МВД Медиа"

Задержанные по подозрению в распространении метадона в Астрахани считали, что продают другой наркотик — мефедрон. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, цены в наркошопах, где сбывался наркотик, были выставлены на порядок выше. По предварительной информации, все пострадавшие считали, что покупают мефедрон, и из-за этого переборщили с дозой, не подозревая о том, что употребляют иное вещество. Дело в том, что метадон — более сильный и дешёвый наркотик.

Также известно, что два пациента уже выписаны из больницы, их состояние удовлетворительное. В тяжёлом состоянии находится шесть человек, в состоянии средней степени тяжести — 11.

Сбывшие метадон в Астрахани наркодилеры попытались сбежать в другой город, но были пойманы

Сбывшие метадон в Астрахани наркодилеры попытались сбежать в другой город, но были пойманы

О массовом отравлении наркотиками в Астрахани Лайф сообщал ранее. По предварительным данным, пострадавшими оказались 25 человек, трое из них скончались. В их числе 29-летний мужчина и две 19-летние девушки. Подозреваемые уже задержаны, это уроженцы Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

Оксана Попова
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