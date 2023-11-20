Отравившиеся метадоном в Астрахани могли думать, что покупают мефедрон
SHOT: Отравившиеся метадоном в Астрахани думали, что покупают мефедрон
Подозреваемые в распространении синтетических наркотиков в Астрахани. Видео © YouTube / "МВД Медиа"
Задержанные по подозрению в распространении метадона в Астрахани считали, что продают другой наркотик — мефедрон. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, цены в наркошопах, где сбывался наркотик, были выставлены на порядок выше. По предварительной информации, все пострадавшие считали, что покупают мефедрон, и из-за этого переборщили с дозой, не подозревая о том, что употребляют иное вещество. Дело в том, что метадон — более сильный и дешёвый наркотик.
Также известно, что два пациента уже выписаны из больницы, их состояние удовлетворительное. В тяжёлом состоянии находится шесть человек, в состоянии средней степени тяжести — 11.
О массовом отравлении наркотиками в Астрахани Лайф сообщал ранее. По предварительным данным, пострадавшими оказались 25 человек, трое из них скончались. В их числе 29-летний мужчина и две 19-летние девушки. Подозреваемые уже задержаны, это уроженцы Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.