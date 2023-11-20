Отравившиеся метадоном в Астрахани могли думать, что покупают мефедрон

Задержанные по подозрению в распространении метадона в Астрахани считали, что продают другой наркотик — мефедрон. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, цены в наркошопах, где сбывался наркотик, были выставлены на порядок выше. По предварительной информации, все пострадавшие считали, что покупают мефедрон, и из-за этого переборщили с дозой, не подозревая о том, что употребляют иное вещество. Дело в том, что метадон — более сильный и дешёвый наркотик.