В Москве выросло число отравившихся метадоном, госпитализирован подросток

16-летний студент из Подмосковья отравился метадоном и госпитализирован в столице. Об этом сообщает SHOT, напоминая, что это уже третий случай в столичном регионе за последние дни.

По данным телеграм-канала, новой жертвой отравления стал студент строительного колледжа. Молодому человеку стало плохо прошлой ночью, сильные хрипы разбудили его мать около четырёх утра. Парня госпитализировали в токсикологическое отделение и поставили злосчастный диагноз — отравление метадоном. Студент пока не признаётся, употреблял ли наркотики или нет.