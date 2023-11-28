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28 ноября, 16:49

В Москве выросло число отравившихся метадоном, госпитализирован подросток

SHOT: В Москве госпитализировали 16-летнего студента с отравлением метадоном

16-летний студент из Подмосковья отравился метадоном и госпитализирован в столице. Об этом сообщает SHOT, напоминая, что это уже третий случай в столичном регионе за последние дни.

По данным телеграм-канала, новой жертвой отравления стал студент строительного колледжа. Молодому человеку стало плохо прошлой ночью, сильные хрипы разбудили его мать около четырёх утра. Парня госпитализировали в токсикологическое отделение и поставили злосчастный диагноз — отравление метадоном. Студент пока не признаётся, употреблял ли наркотики или нет.

Отцу двухлетней девочки, отравившейся метадоном, светит 15 лет колонии

Отцу двухлетней девочки, отравившейся метадоном, светит 15 лет колонии

Ранее Лайф писал, что двухлетняя девочка из Красногорска могла отравиться метадоном, привезённым из Ставрополя. Помимо малышки с отравлением тяжёлым наркотиком госпитализировали 24-летнего жителя Москвы. Он попал в токсикореанимацию без сознания. Не исключено, что речь идёт о партии смертоносного наркотика, которую ранее обнаружили в Астрахани и Ставрополе.

Напомним, что на прошлой неделе суд в Астрахани арестовал троих подозреваемых по делу о массовом отравлении метадоном. Три человека умерло, в больницу поступило около 20 пострадавших. Подозреваемыми в распространении наркотиков оказались уроженцы стран Средней Азии, все трое ранее не были судимы. Сейчас оперативники ищут нарколабораторию, где был сделан тот самый смертоносный наркотик.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
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