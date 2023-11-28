В Москве выросло число отравившихся метадоном, госпитализирован подросток
SHOT: В Москве госпитализировали 16-летнего студента с отравлением метадоном
16-летний студент из Подмосковья отравился метадоном и госпитализирован в столице. Об этом сообщает SHOT, напоминая, что это уже третий случай в столичном регионе за последние дни.
По данным телеграм-канала, новой жертвой отравления стал студент строительного колледжа. Молодому человеку стало плохо прошлой ночью, сильные хрипы разбудили его мать около четырёх утра. Парня госпитализировали в токсикологическое отделение и поставили злосчастный диагноз — отравление метадоном. Студент пока не признаётся, употреблял ли наркотики или нет.
Ранее Лайф писал, что двухлетняя девочка из Красногорска могла отравиться метадоном, привезённым из Ставрополя. Помимо малышки с отравлением тяжёлым наркотиком госпитализировали 24-летнего жителя Москвы. Он попал в токсикореанимацию без сознания. Не исключено, что речь идёт о партии смертоносного наркотика, которую ранее обнаружили в Астрахани и Ставрополе.
Напомним, что на прошлой неделе суд в Астрахани арестовал троих подозреваемых по делу о массовом отравлении метадоном. Три человека умерло, в больницу поступило около 20 пострадавших. Подозреваемыми в распространении наркотиков оказались уроженцы стран Средней Азии, все трое ранее не были судимы. Сейчас оперативники ищут нарколабораторию, где был сделан тот самый смертоносный наркотик.
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