Отцу двухлетней девочки, отравившейся метадоном, светит 15 лет колонии

В Подмосковье следователи возбудили уголовное дело по факту отравления двухлетней девочки метадоном. Как сообщает SHOT, теперь отцу малышки, за жизнь которой сейчас борются столичные медики, может грозить 15 лет лишения свободы.

По данным телеграм-канала, 38-летний папа девочки Николай Д. в 2000-х уже был судим за наркотики. После условного срока мужчина вновь попадался с гашишем, также его подозревали в квартирной краже. Как сообщили журналистам в пресс-службе подмосковного главка СК России, уголовное дело в связи с отравлением ребёнка заведено по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

"В Красногорске по факту отравления ребёнка возбуждено уголовное дело... В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, при которых вещество попало в организм ребёнка, проводятся допросы, назначена экспертиза", — говорится в сообщении управления, опубликованном в телеграм-канале.