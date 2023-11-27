Отцу двухлетней девочки, отравившейся метадоном, светит 15 лет колонии
В Подмосковье завели дело по факту отравления двухлетней девочки метадоном
Отец двухлетней девочки, которая отравилась метадоном. Обложка © Telegram / SHOT
В Подмосковье следователи возбудили уголовное дело по факту отравления двухлетней девочки метадоном. Как сообщает SHOT, теперь отцу малышки, за жизнь которой сейчас борются столичные медики, может грозить 15 лет лишения свободы.
По данным телеграм-канала, 38-летний папа девочки Николай Д. в 2000-х уже был судим за наркотики. После условного срока мужчина вновь попадался с гашишем, также его подозревали в квартирной краже. Как сообщили журналистам в пресс-службе подмосковного главка СК России, уголовное дело в связи с отравлением ребёнка заведено по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".
"В Красногорске по факту отравления ребёнка возбуждено уголовное дело... В настоящее время устанавливаются все обстоятельства, при которых вещество попало в организм ребёнка, проводятся допросы, назначена экспертиза", — говорится в сообщении управления, опубликованном в телеграм-канале.
Ранее Лайф сообщал, что двухлетняя девочка из Красногорска могла отравиться метадоном, привезённым из Ставрополя. Помимо малышки с отравлением тяжёлым наркотиком госпитализировали 24-летнего жителя Москвы. Он попал в токсикореанимацию без сознания. Не исключено, что речь идёт о партии смертоносного наркотика, которую ранее обнаружили в Астрахани и Ставрополе.
Напомним, что на прошлой неделе суд в Астрахани арестовал троих подозреваемых по делу о массовом отравлении метадоном. Три человека умерло, в больницу поступило около 20 пострадавших. Подозреваемыми в распространении наркотиков оказались уроженцы стран Средней Азии, все трое ранее не были судимы. Сейчас оперативники ищут нарколабораторию, где был сделан тот самый смертоносный наркотик.