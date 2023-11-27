Смертельный метадон мог попасть из Ставрополя в Москву, известно о новом случае отравления
SHOT: В Москве 24-летний мужчина госпитализирован с отравлением метадоном
Смертельная партия метадона могла попасть из Ставрополя в Москву. Об этом пишет SHOT, отмечая, что с отравлением данным наркотиком в столичную клинику госпитализировали 24-летнего мужчину из Хорошёвского района города.
По информации телеграм-канала, 24-летнему Евгению М. вызвали скорую в ЖК бизнес-класса "Лайнер Восток" на Ходынском бульваре в минувшую субботу, 25 ноября. Мужчину без сознания забрали медики, диагностировали отравление метадоном и доставили его в токсикореанимацию. Выяснилось, что Евгений — наркозависимый, употребляет уже довольно давно.
Врачи забрали Евгения из квартиры, которую снимает 20-летняя Анастасия Б. Она познакомилась с мужчиной в клубе и пригласила к себе. Сейчас с девушкой работают полицейские.
Напомним, сегодня стало известно, что двухлетняя девочка отравилась метадоном в подмосковном Красногорске. Взрослые, вызывавшие скорую помощь по телефону, смогли сказать только, что ребёнку очень плохо и он без сознания. Детали случившегося выясняются. К делу уже подключилась полиция, проводится проверка.
Ранее Лайф сообщал, что суд в Астрахани арестовал троих подозреваемых по делу о массовом отравлении метадоном. По последним данным, три человека умерло, также в больницу поступило около 20 пострадавших. Подозреваемые в распространении наркотиков — уроженцы Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, все трое ранее не были судимы. Сейчас оперативники проводят спецоперацию по поиску нарколаборатории, где был сделан тот самый смертоносный наркотик.
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