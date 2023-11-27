Смертельный метадон мог попасть из Ставрополя в Москву, известно о новом случае отравления

Смертельная партия метадона могла попасть из Ставрополя в Москву. Об этом пишет SHOT, отмечая, что с отравлением данным наркотиком в столичную клинику госпитализировали 24-летнего мужчину из Хорошёвского района города.

По информации телеграм-канала, 24-летнему Евгению М. вызвали скорую в ЖК бизнес-класса "Лайнер Восток" на Ходынском бульваре в минувшую субботу, 25 ноября. Мужчину без сознания забрали медики, диагностировали отравление метадоном и доставили его в токсикореанимацию. Выяснилось, что Евгений — наркозависимый, употребляет уже довольно давно.

Врачи забрали Евгения из квартиры, которую снимает 20-летняя Анастасия Б. Она познакомилась с мужчиной в клубе и пригласила к себе. Сейчас с девушкой работают полицейские.