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22 ноября, 06:48

Ещё двух торговцев метадоном задержали в двух регионах России

Ещё двух торговцев метадоном задержали в двух регионах России, изъято более 20 килограммов наркотиков, сообщает SHOT. Сейчас проверяется, могли ли они быть связаны со смертельной партией, которая привела к массовому отравлению в Астрахани.

Первым задержанным стал краснодарский адвокат Сергей Донец, которого оперативники взяли в лесу в городе Горячий Ключ. При себе у него нашли 743 грамма метадона.

А в Волгограде гражданка Таджикистана устроила целый схрон у себя в квартире. Всего у неё изъяли 67 свёртков с 23 килограммами наркотика. Позже она показала ещё один тайник, где хранила килограмм запрещённого вещества.

Отравившиеся метадоном в Астрахани могли думать, что покупают мефедрон

Отравившиеся метадоном в Астрахани могли думать, что покупают мефедрон

Напомним, о массовом отравлении метадоном в Астрахани стало известно в понедельник, 20 ноября. По последним данным, три человека погибло, также в больницу поступило 19 пострадавших, из них двое остаются в тяжёлом состоянии, а девятерых уже выписали. Подозреваемые в распространении наркотиков уже задержаны, это уроженцы Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Также сейчас оперативники проводят спецоперацию по поиску нарколаборатории, где был сделан тот самый смертоносный метадон.

Обложка ©

Unsplash

Александра Вишнякова
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