Ещё двух торговцев метадоном задержали в двух регионах России, изъято более 20 килограммов наркотиков, сообщает SHOT. Сейчас проверяется, могли ли они быть связаны со смертельной партией, которая привела к массовому отравлению в Астрахани.

Первым задержанным стал краснодарский адвокат Сергей Донец, которого оперативники взяли в лесу в городе Горячий Ключ. При себе у него нашли 743 грамма метадона.