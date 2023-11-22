Ещё двух торговцев метадоном задержали в двух регионах России
Ещё двух торговцев метадоном задержали в двух регионах России, изъято более 20 килограммов наркотиков, сообщает SHOT. Сейчас проверяется, могли ли они быть связаны со смертельной партией, которая привела к массовому отравлению в Астрахани.
Первым задержанным стал краснодарский адвокат Сергей Донец, которого оперативники взяли в лесу в городе Горячий Ключ. При себе у него нашли 743 грамма метадона.
А в Волгограде гражданка Таджикистана устроила целый схрон у себя в квартире. Всего у неё изъяли 67 свёртков с 23 килограммами наркотика. Позже она показала ещё один тайник, где хранила килограмм запрещённого вещества.
Напомним, о массовом отравлении метадоном в Астрахани стало известно в понедельник, 20 ноября. По последним данным, три человека погибло, также в больницу поступило 19 пострадавших, из них двое остаются в тяжёлом состоянии, а девятерых уже выписали. Подозреваемые в распространении наркотиков уже задержаны, это уроженцы Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Также сейчас оперативники проводят спецоперацию по поиску нарколаборатории, где был сделан тот самый смертоносный метадон.
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