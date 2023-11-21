Двое отравившихся метадоном в Астрахани остаются в тяжёлом состоянии, а девятерых уже выписали
Врачи выписали 9 из 19 пострадавших от отравления метадоном в Астрахани
Девять человек выписали из больницы Астрахани после массового отравления наркотиком метадоном, в стационаре остаются десять пациентов. Об этом сообщает Минздрав региона.
"На сегодняшний день из 19 поступивших выписаны уже девять пациентов в удовлетворительном состоянии. Десять пациентов продолжают лечение. Из них в тяжёлом состоянии два человека, восемь пациентов — [в состоянии] средней степени тяжести в общей палате", — отметили в ведомстве.
Напомним, о массовом отравлении метадоном в Астрахани стало известно в понедельник, 20 ноября. По последним данным, в больницу поступили 19 пострадавших, трое скончались. Подозреваемые в распространении наркотиков уже задержаны, это уроженцы Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. На основе их показаний возбуждено уголовное дело, сейчас оперативники проводят спецоперацию по поиску нарколаборатории, где был сделан тот самый смертоносный метадон.
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