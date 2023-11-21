Двое отравившихся метадоном в Астрахани остаются в тяжёлом состоянии, а девятерых уже выписали

Девять человек выписали из больницы Астрахани после массового отравления наркотиком метадоном, в стационаре остаются десять пациентов. Об этом сообщает Минздрав региона.

"На сегодняшний день из 19 поступивших выписаны уже девять пациентов в удовлетворительном состоянии. Десять пациентов продолжают лечение. Из них в тяжёлом состоянии два человека, восемь пациентов — [в состоянии] средней степени тяжести в общей палате", — отметили в ведомстве.