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21 ноября, 14:46

Двое отравившихся метадоном в Астрахани остаются в тяжёлом состоянии, а девятерых уже выписали

Врачи выписали 9 из 19 пострадавших от отравления метадоном в Астрахани

Девять человек выписали из больницы Астрахани после массового отравления наркотиком метадоном, в стационаре остаются десять пациентов. Об этом сообщает Минздрав региона.

"На сегодняшний день из 19 поступивших выписаны уже девять пациентов в удовлетворительном состоянии. Десять пациентов продолжают лечение. Из них в тяжёлом состоянии два человека, восемь пациентов — [в состоянии] средней степени тяжести в общей палате", — отметили в ведомстве.

Отравившиеся метадоном в Астрахани могли думать, что покупают мефедрон

Отравившиеся метадоном в Астрахани могли думать, что покупают мефедрон

Напомним, о массовом отравлении метадоном в Астрахани стало известно в понедельник, 20 ноября. По последним данным, в больницу поступили 19 пострадавших, трое скончались. Подозреваемые в распространении наркотиков уже задержаны, это уроженцы Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. На основе их показаний возбуждено уголовное дело, сейчас оперативники проводят спецоперацию по поиску нарколаборатории, где был сделан тот самый смертоносный метадон.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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