Двухлетняя девочка отравилась метадоном в Подмосковье

По данным телеграм-канала, малышку в тяжёлом состоянии доставили в детскую больницу в Москве из квартиры в красногорском ЖК "Ильинские луга". Взрослые, вызывавшие скорую помощь по телефону, смогли сказать только, что ребёнку очень плохо и он без сознания. Детали случившегося выясняются. К делу уже подключилась полиция, проводится проверка.