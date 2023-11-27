Двухлетняя девочка отравилась метадоном в Подмосковье
SHOT: В Москве госпитализировали двухлетнюю девочку с отравлением метадоном
Двухлетнюю девочку из Московской области госпитализировали с отравлением наркотиком метадоном. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, малышку в тяжёлом состоянии доставили в детскую больницу в Москве из квартиры в красногорском ЖК "Ильинские луга". Взрослые, вызывавшие скорую помощь по телефону, смогли сказать только, что ребёнку очень плохо и он без сознания. Детали случившегося выясняются. К делу уже подключилась полиция, проводится проверка.
Ранее Лайф сообщал, что суд в Астрахани арестовал троих подозреваемых по делу о массовом отравлении метадоном. По последним данным, три человека умерло, также в больницу поступило около 20 пострадавших. Подозреваемые в распространении наркотиков — уроженцы Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, все трое ранее не были судимы. Сейчас оперативники проводят спецоперацию по поиску нарколаборатории, где был сделан тот самый смертоносный наркотик.
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