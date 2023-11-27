В России продолжаются массовые задержания торговцев метадоном
SHOT: В Омске задержали двух наркодилеров, торговавших метадоном
Массовые задержания торговцев метадоном продолжаются по всей России. Об этом сообщает SHOT. Так, в Омске поймали двух уроженцев Киргизии, которые готовились разложить по закладкам крупную партию наркотиков.
По данным телеграм-канала, полицейские задержали 30-летнего Азамата Нурбека и 31-летнюю Гулбахар Асанову. У обоих есть московская прописка, а в Омске они жили на съёмной квартире. При себе у пары обнаружили более 30 граммов метадона. Предварительно, они должны были расфасовать его и разложить закладки по городу. Также установлена причастность злоумышленников минимум к пяти тайникам на территории Омска.
На Нурбека и Асанову возбудили шесть уголовных дел по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору в крупном размере". Им грозит до 15 лет колонии. Кроме того, проверяется их связь со смертельной партией наркотика, которую нашли в Астрахани и Ставрополе.
Ранее Лайф сообщал, что суд в Астрахани арестовал троих подозреваемых по делу о массовом отравлении метадоном. Три человека умерло, в больницу поступило около 20 пострадавших. Подозреваемыми в распространении наркотиков оказались уроженцы Киргизии, Узбекистана и Таджикистана, все трое ранее не были судимы. Сейчас оперативники проводят спецоперацию по поиску нарколаборатории, где был сделан тот самый смертоносный наркотик. Тем временем метадон мог уже добраться до столичного региона.
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