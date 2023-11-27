В России продолжаются массовые задержания торговцев метадоном

Массовые задержания торговцев метадоном продолжаются по всей России. Об этом сообщает SHOT. Так, в Омске поймали двух уроженцев Киргизии, которые готовились разложить по закладкам крупную партию наркотиков.

По данным телеграм-канала, полицейские задержали 30-летнего Азамата Нурбека и 31-летнюю Гулбахар Асанову. У обоих есть московская прописка, а в Омске они жили на съёмной квартире. При себе у пары обнаружили более 30 граммов метадона. Предварительно, они должны были расфасовать его и разложить закладки по городу. Также установлена причастность злоумышленников минимум к пяти тайникам на территории Омска.