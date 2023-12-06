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6 декабря, 12:09

Начальник штаба СОБР "Рысь" задержан по делу банды киллеров из 90-х

Хинштейн: В банде киллеров состоял начальник штаба СОБР "Рысь" Алпатов

Начальник штаба СОБР "Рысь" Алексей Алпатов и оперуполномоченный Главного управления полицейского спецназа Сергей Волостных состояли в преступной группировке, участников которой задержали сегодня, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Задержание членов ОПГ, причастных к убийствам в РФ с конца девяностых годов. Видео © T.me / МВД МЕДИА

"Задержание членов преступной группы полицейских спецназовцев проходило с участием ГУСБ Росгвардии. Это обусловлено тем, что среди задержанных есть и действующие сотрудники Росгвардии, ранее перешедшие в ведомство из МВД. В их числе — начальник штаба СОБР "Рысь" Алексей Алпатов и оперуполномоченный Главного управления полицейского спецназа Сергей Волостных (бывший сотрудник "Грома" ГУНК МВД)", — написал он в своём телеграм-канале.

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А ранее Лайф сообщал, что сотрудниками органов была задержана банда вместе с лидером. Их подозревают в совершении более 30 преступлений, в том числе убийства советника министра путей сообщения России в 2002 году в Одинцове Московской области.

Обложка ©

T.me / МВД МЕДИА

Александра Мышляева
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