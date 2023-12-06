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Регион
Опубликовано 6 декабря 2023, 15:09
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Начальник штаба СОБР "Рысь" задержан по делу банды киллеров из 90-х

Хинштейн: В банде киллеров состоял начальник штаба СОБР "Рысь" Алпатов

Начальник штаба СОБР "Рысь" Алексей Алпатов и оперуполномоченный Главного управления полицейского спецназа Сергей Волостных состояли в преступной группировке, членов которой задержали по подозрению в десятках тяжких преступлений с 90-х. Личности участников банды киллеров раскрыл депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Задержание членов ОПГ, причастных к убийствам в РФ с конца девяностых годов. Видео © T.me / МВД МЕДИА

"Среди задержанных есть и действующие сотрудники Росгвардии, ранее перешедшие в ведомство из МВД. В их числе — начальник штаба СОБР "Рысь" Алексей Алпатов и оперуполномоченный Главного управления полицейского спецназа Сергей Волостных (бывший сотрудник "Грома" ГУНК МВД)", — написал парламентарий в своём телеграм-канале.

Он уточнил, что, в связи с личностями членов ОПГ, в масштабной операции принимали участие бойцы Главного управления собственной безопасности Росгвардии.

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А ранее Лайф сообщал, что сотрудниками органов была задержана банда вместе с лидером. Их подозревают в совершении более 30 преступлений, в том числе убийства советника министра путей сообщения России в 2002 году в Одинцове Московской области.

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T.me / МВД МЕДИА

Александра Мышляева
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