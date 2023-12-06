Начальник штаба СОБР "Рысь" задержан по делу банды киллеров из 90-х

Начальник штаба СОБР "Рысь" Алексей Алпатов и оперуполномоченный Главного управления полицейского спецназа Сергей Волостных состояли в преступной группировке, участников которой задержали сегодня, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Задержание членов ОПГ, причастных к убийствам в РФ с конца девяностых годов. Видео © T.me / МВД МЕДИА

"Задержание членов преступной группы полицейских спецназовцев проходило с участием ГУСБ Росгвардии. Это обусловлено тем, что среди задержанных есть и действующие сотрудники Росгвардии, ранее перешедшие в ведомство из МВД. В их числе — начальник штаба СОБР "Рысь" Алексей Алпатов и оперуполномоченный Главного управления полицейского спецназа Сергей Волостных (бывший сотрудник "Грома" ГУНК МВД)", — написал он в своём телеграм-канале.