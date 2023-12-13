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13 декабря, 10:26

В Ленинградской области пьяная девушка отгрызла ухо соседу сверху из-за шума

<p>Пострадавший житель посёлка Янино, которому отгрызли часть уха. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mashmoyka" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash на Мойке</a></p>

Пострадавший житель посёлка Янино, которому отгрызли часть уха. Обложка © t.me / Mash на Мойке

В Ленинградской области девушка отгрызла ухо своему соседу во время пьяного конфликта. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

По данным телеграм-канала, всё произошло в посёлке городского типа во Всеволожском районе. Вечером к пострадавшему пришли друзья, компания какое-то время выпивала и веселилась, пока в квартиру не пришли недовольные соседи снизу — Анна и её муж. В итоге между жителями завязался конфликт, который быстро перешёл в потасовку. Неожиданно для всех девушка напала на хозяина квартиры и откусила часть уха, угрожая "съесть его полностью".

Хрупкая Анна, которая напала на соседа и отгрызла ему ухо. Фото © t.me / Mash на Мойке

Хрупкая Анна, которая напала на соседа и отгрызла ему ухо. Фото © t.me / Mash на Мойке

При этом Анна правоохранителям рассказала совершенно другую версию произошедшего. По словам девушки, в этот вечер она тоже выпивала с подругой дома, однако посидеть по душам не удалось из-за неимоверного шума, который доносился из квартиры сверху. В итоге Анна с мужем пошли разбираться, но мужчину в какой-то момент начали бить двое. Девушка же "пыталась защищать и защищаться".

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Николь Вербер
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