В Подмосковье мужчина до полусмерти избил сожительницу кастрюлей из-за просьбы меньше пить

Житель Ногинска напал на сожительницу с кастрюлей и чуть не забил её до смерти. По информации SHOT, пострадавшая находится в отделении нейрохирургии.

Как пишет телеграм-канал, поводом для жестокого избиения оказалась банальная критика в адрес 60-летнего Дмитрия. Его гражданская жена, пенсионерка, во время завтрака попросила сожителя меньше пить. В семь утра ещё не до конца протрезвевший разъярённый мужчина схватил кастрюлю с плиты и начал бить супругу по голове, угрожая убить её.

Пострадавшей удалось спастись и добраться до травмпункта. Медики диагностировали у женщины раны головы и плеч, перелом носа и сотрясение мозга. Пенсионерке наложили швы и госпитализировали. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.