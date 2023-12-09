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9 декабря, 09:17

В Подмосковье мужчина до полусмерти избил сожительницу кастрюлей из-за просьбы меньше пить

SHOT: В Ногинске мужчина избил сожительницу кастрюлей из-за просьбы меньше пить

Житель Ногинска напал на сожительницу с кастрюлей и чуть не забил её до смерти. По информации SHOT, пострадавшая находится в отделении нейрохирургии.

Как пишет телеграм-канал, поводом для жестокого избиения оказалась банальная критика в адрес 60-летнего Дмитрия. Его гражданская жена, пенсионерка, во время завтрака попросила сожителя меньше пить. В семь утра ещё не до конца протрезвевший разъярённый мужчина схватил кастрюлю с плиты и начал бить супругу по голове, угрожая убить её.

Пострадавшей удалось спастись и добраться до травмпункта. Медики диагностировали у женщины раны головы и плеч, перелом носа и сотрясение мозга. Пенсионерке наложили швы и госпитализировали. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Россиянин жестоко избил сожительницу лопатой и кастрюлей за отказ сделать чай

Россиянин жестоко избил сожительницу лопатой и кастрюлей за отказ сделать чай

А ранее Лайф писал, что в Ленобласти работник пиццерии избил коллегу, не поделив с ней обязанности из-за большого числа заказов. Мужчина набросился на девушку и нанёс ей несколько ударов кулаком, а затем схватил за горло и ударил головой о печь, пригрозив расправой. Пострадавшая, несмотря на жестокое избиение, доработала до конца рабочей смены.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
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