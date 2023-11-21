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21 ноября, 16:39

Россиянин жестоко избил сожительницу лопатой и кастрюлей за отказ сделать чай

Пермяк избил сожительницу лопатой за отказ сделать чай и получил 2 года условно

В пермском селе Елово мужчина избил сожительницу лопатой после того, как она отказалась сделать ему чай. За это он получил два года лишения свободы условно, сообщает Осинский районный суд.

"Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок два года. Наказание считать условным с испытательным сроком на четыре года", — отмечается в электронной картотеке суда.

Приговор не обжаловали, в октябре он вступил в силу. В суде уточнили, что разозлившийся на отказ сделать чай мужчина ударил женщину печной лопатой по плечу и левой кисти, после чего кинул ей в голову кастрюлю. У пострадавшей были зафиксированы переломы кости плеча, пальца правой кисти и ушибленная рана головы. После случившегося любитель чая передал в больницу, где находилась его сожительница, семь тысяч рублей на лечение и извинился. Примечательно, что после выписки она вернулась к "ухажёру" и призвала судью не наказывать своего обидчика строго.

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Никита Осипов
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