Соцработница зарезала сожителя-подчинённого в квартире инвалида в Подмосковье

В подмосковных Люберцах соцработница убила подчинённого-сожителя, а после попыталась инсценировать нападение. По данным SHOT, всё произошло накануне прямо в квартире пенсионера, за которым ухаживали социальные работники.

Как уточняет телеграм-канал, на ужасный поступок решилась 48-летняя Елена — она является индивидуальным предпринимателем и оказывает услуги по уходу за пожилыми и больными людьми. У женщины был ровесник-сожитель Александр, который к тому же работал на неё — последние шесть лет он ухаживал за тем самым инвалидом из Люберец.

Накануне Александр был в квартире у подшефного дедушки, туда же пришла и Елена, чтобы проверить работу подчинённого. В ходе беседы между ними возникла ссора, в результате чего женщина схватила кухонный нож и пырнула им сожителя в живот — мужчина умер на месте.

После этого Елена вызвала полицию, но признаться во всём не решилась. Она сообщила правоохранителям, что пришла с проверкой в квартиру к инвалиду в Люберцах и нашла там тело, а дверь якобы была открыта. Пенсионер же пояснить ничего не мог, так как он просто не осознавал, что происходит вокруг него. Уйти от следствия у женщины не получилось — эксперты достаточно оперативно установили её причастность к убийству, Елену задержали. Возбуждено уголовное дело, соцработнице грозит до 15 лет колонии.