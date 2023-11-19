В Удмуртии мужчина зарезал двух своих детей из-за развода с женой

В Удмуртии разбираются в страшной расправе мужчины над собственными детьми. По данным SHOT, всё произошло в посёлке Первомайский Завьяловского района, где проживает 29-летний Даниил С., переживающий бракоразводный процесс.

Дети пары остались с мамой, но иногда на выходные ездили к отцу. Так случилось и в этот раз, однако он стал для них роковым: в какой-то момент мужчина на фоне стресса зарезал своих семилетнего сына и трёхлетнюю дочь.

Их тела с ножевыми ранениями груди нашла сестра изверга. Сам Даниил сразу после расправы сбежал, однако спустя всего несколько часов был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".