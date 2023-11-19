Регион

Уведомления отключены

19 ноября, 09:40

В Удмуртии мужчина зарезал двух своих детей из-за развода с женой

В Удмуртии разбираются в страшной расправе мужчины над собственными детьми. По данным SHOT, всё произошло в посёлке Первомайский Завьяловского района, где проживает 29-летний Даниил С., переживающий бракоразводный процесс.

Дети пары остались с мамой, но иногда на выходные ездили к отцу. Так случилось и в этот раз, однако он стал для них роковым: в какой-то момент мужчина на фоне стресса зарезал своих семилетнего сына и трёхлетнюю дочь.

Их тела с ножевыми ранениями груди нашла сестра изверга. Сам Даниил сразу после расправы сбежал, однако спустя всего несколько часов был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

"Чёрная вдова" из Ленобласти убила очередного мужа 50 ударами топора

"Чёрная вдова" из Ленобласти убила очередного мужа 50 ударами топора

А в Татарстане на семь лет "строгача" осудили мужчину, расправившегося с собственной дочерью за то, что она вела по телефону разговор интимного содержания. Мужчина толкнул её с лестницы и, подумав, что та уже мертва, отвёз тело на реку. Как выяснилось позднее, 17-летняя девушка скончалась от утопления.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Удмуртская Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров