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Душил и бил головой о печь: Камера сняла нападение работника "Додо пиццы" на "коллегу-бездельницу"

В Ленобласти работник "Додо пиццы" избил коллегу, не поделив с ней обязанности

7 декабря, 14:44
<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

В Тихвине Ленинградской области работник "Додо пиццы" избил на кухне свою коллегу, потому что не поделил с ней обязанности из-за большого числа заказов. Об этом пишет "Mash на Мойке" и публикует видео с камер наблюдения.

Сотрудник "Додо пиццы" в Ленобласти избил на кухне свою коллегу. Видео © t.me / "Mash на Мойке"

В тот день в заведении было много народа, поэтому сотрудники едва справлялись. По словам пострадавшей, один из них решил выместить свою злость и усталость именно на ней, посчитав, что делает больше неё. Мужчина набросился на девушку и нанёс ей несколько ударов кулаком, а затем схватил за горло и ударил головой о печь, пригрозив расправой.

"Я тебя убью, тварь!" — кричал сотрудник общепита в ответ на призывы успокоиться.

Затем он бросил униформу и ушёл с работы. Администратор заведения сообщила, что нападавший у них больше не числится, а пострадавшая обратилась в полицию, но в тот день она мужественно доработала свою смену, несмотря на побои.

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Ранее сообщалось, что в Махачкале задержали двух девочек-подростков, которые жестоко избили сверстницу. Разборкам предшествовал длительный конфликт. Предположительно, школьницы ранее уже пытались побить пострадавшую, но в полицию никто не обращался.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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