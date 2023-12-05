Хабаровчанка до смерти избила подругу и заставила её детей избавляться от трупа

Жительница Хабаровска до смерти избила приятельницу, а избавляться от крови и следов преступления заставила её детей. Об этом сообщает Amur Mash.

Жительница Хабаровска до смерти избила подругу и заставила избавляться от трупа её маленьких детей. Видео © t.me / Amur Mash

По данным следствия, женщины познакомились ещё в прошлом году. Они начали общаться летом 2022-го, а осенью одна пригласила другую в гости на Краснореченскую. Приятельница без задней мысли взяла с собой детей четырёх, шести и девяти лет, даже не подозревая, чем может закончиться застолье. В итоге в ходе посиделок между женщинами начался конфликт из-за сломанной раковины в ванной, который быстро перерос в драку.

Хозяйка квартиры начала избивать гостью руками, ногами и шваброй и нанесла порядка 70 ударов, после чего схватилась за нож. Пострадавшая скончалась на месте, а убийца стала избавляться от следов преступления: смывать следы крови с пола и выносить труп на балкон она заставила детей своей жертвы.

В итоге девятилетний мальчик позвонил старшей сестре и всё рассказал ей, а та побежала в полицию. Правоохранители задержали напавшую, однако вину она так и не признала. Тем не менее суд приговорил женщину почти к 15 годам колонии общего режима. Это, кстати, уже вторая её судимость за убийство.