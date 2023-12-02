Пьяный бойфренд избил известного ювелира после свидания в московском ресторане

В центре Москвы пьяный бойфренд избил ювелира Анастасию Янбухтину. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 50-летняя женщина отдыхала со своим 48-летним возлюбленным Романом Малынщуком в итальянском ресторане Palazzo Ducale на Тверском бульваре. В конце вечера за парой приехал личный водитель.

По дороге произошла ссора, Роман прямо в машине начал бить возлюбленную по лицу. Водитель попытался защитить начальницу, но нетрезвый и разъярённый любовник поколотил и его. Пострадавшие обратились в больницу. Там им поставили диагноз: сотрясение головного мозга. У ювелира ещё и много ссадин на лице.

Янбухтина рассказала, что после помощи медиков чувствует себя лучше. В настоящее время решается вопрос о задержании её бойфренда. Известно, что раньше его судили за грабёж и разбой. Помимо того, Роман работал в сфере торговли, а в Сети получил славу мошенника, так как кидал своих клиентов. Мужчина должен налоговой более трёх миллионов рублей.

Анастасия Янбухтина является ювелиром и экспертом в области драгоценных камней, ювелирных украшений, антиквариата и винтажа.