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2 декабря, 13:53

Пьяный бойфренд избил известного ювелира после свидания в московском ресторане

SHOT: В Москве ювелира Анастасию Янбухтину избил её возлюбленный

<p>Ювелир Анастасия Янбухтина. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/60014" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Ювелир Анастасия Янбухтина. Обложка © Telegram / SHOT

В центре Москвы пьяный бойфренд избил ювелира Анастасию Янбухтину. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 50-летняя женщина отдыхала со своим 48-летним возлюбленным Романом Малынщуком в итальянском ресторане Palazzo Ducale на Тверском бульваре. В конце вечера за парой приехал личный водитель.

По дороге произошла ссора, Роман прямо в машине начал бить возлюбленную по лицу. Водитель попытался защитить начальницу, но нетрезвый и разъярённый любовник поколотил и его. Пострадавшие обратились в больницу. Там им поставили диагноз: сотрясение головного мозга. У ювелира ещё и много ссадин на лице.

Янбухтина рассказала, что после помощи медиков чувствует себя лучше. В настоящее время решается вопрос о задержании её бойфренда. Известно, что раньше его судили за грабёж и разбой. Помимо того, Роман работал в сфере торговли, а в Сети получил славу мошенника, так как кидал своих клиентов. Мужчина должен налоговой более трёх миллионов рублей.

Анастасия Янбухтина является ювелиром и экспертом в области драгоценных камней, ювелирных украшений, антиквариата и винтажа.

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Ранее Лайф рассказывал, что житель пермского села жестоко избил сожительницу за то, что та отказалась делать ему чай. Это привело его в ярость, поэтому он схватил печную лопату и ударил женщину по плечу и левой кисти, а после кинул ей в голову кастрюлю. Позднее суд постановил уничтожить кастрюлю, которая невольно стала "участником" пьяной драки.

Дарья Нарыкова
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