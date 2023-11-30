В Кузбассе суд постановил "казнить" кастрюлю, которая невольно стала "участником" пьяной драки

В Кузбассе суд постановил уничтожить кастрюлю, которой мужчина сломал палец своей знакомой во время пьянки. Самого же обидчика приговорили к условному сроку.

По данным следствия, конфликт произошёл, когда ранее судимый за незаконное хранение оружия 38-летний житель Мариинска отдыхал в компании приятелей и 55-летней знакомой. Неожиданно в ходе попойки она начала кричать на собутыльника и угрожать, что с ним разберётся её сын, как только выйдет из тюрьмы.

Женщину уговаривали прекратить ссору и "уйти домой и проспаться", однако та никак не могла угомониться. В какой-то момент она подбежала к оппоненту, разорвала ему майку и вылила на него кастрюлю с кипятком. Тот подобное отношение стерпеть уже не смог и, взяв железную утварь, замахнулся на представительницу прекрасного пола. Прилетело несильно: спасла рука, которой она закрылась от удара. Однако позже оказалось, что у пострадавшей сломан палец.

С диагностированным переломом она обратилась в полицию, чтобы привлечь обидчика к уголовной ответственности. Мужчина, к слову, вину признал полностью. При этом он заявил, что наказывать женщину за то, что она облила его кипятком, не хочет.

"В итоге суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы, постановив считать назначенное наказание условным с аналогичным испытательным сроком. Эмалированную кастрюлю, используемую в качестве оружия, суд постановил уничтожить после вступления приговора в законную силу", — говорится в сообщении суда.