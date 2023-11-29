Следователи выехали в калужскую школу после скандального видео с избиением мальчика сверстниками
Прокуратура и СК начали проверку из-за видео драки учеников в калужской школе
В одной из школ Калуги два ученика избили третьего. Видеозапись потасовки опубликована в социальных сетях, ею уже заинтересовались детский омбудсмен региона Ирина Агеева и областная прокуратура.
Драка двоих школьников против одного в школе в Калуге. Скриншот видео © VK / Калуга жесть
На кадрах видно, как в коридоре учебного заведения два мальчика нападают на третьего, тот вырывается и пятится от них, а те с угрозами его преследуют. В соцсетях пишут, что это произошло в школе № 13.
"Увидела в соцсетях видео, на котором двое школьников бьют одного <…> Вместе с инспектором по делам несовершеннолетних выехала в школу. Буду на месте разбираться с произошедшим, с участниками драки и их родителями. Такое агрессивное поведение, конечно, недопустимо. И родители должны следить за поведением своих детей", — написала на личной странице Агеева.
Не осталась в стороне и региональная прокуратура. В ведомстве сообщили, что сотрудники проверяют видеозапись и расследуют обстоятельства происшествия, а по результатам расследования будет решён вопрос о надлежащих мерах прокурорского реагирования. К расследованию присоединились и сотрудники регионального управления СКР.
"Следователи следственного отдела по городу Калуге СУ СК России по Калужской области выехали на место происшествия для организации и проведения процессуальной проверки по факту инцидента в одной из калужских школ. Сегодня в социальных сетях распространено видео конфликта между тремя учениками", — говорится в заявлении ведомства.
А вчера стало известно, что в Москве одноклассники выбросили девочку из окна частной школы во время перемены. У неё повреждён позвоночник, она не может нормально рассказать о случившемся.
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