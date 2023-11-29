Регион

Уведомления отключены

29 ноября, 13:42

Следователи выехали в калужскую школу после скандального видео с избиением мальчика сверстниками

Прокуратура и СК начали проверку из-за видео драки учеников в калужской школе

В одной из школ Калуги два ученика избили третьего. Видеозапись потасовки опубликована в социальных сетях, ею уже заинтересовались детский омбудсмен региона Ирина Агеева и областная прокуратура.

Драка двоих школьников против одного в школе в Калуге. Скриншот видео © VK / Калуга жесть

Драка двоих школьников против одного в школе в Калуге. Скриншот видео © VK / Калуга жесть

На кадрах видно, как в коридоре учебного заведения два мальчика нападают на третьего, тот вырывается и пятится от них, а те с угрозами его преследуют. В соцсетях пишут, что это произошло в школе № 13.

"Увидела в соцсетях видео, на котором двое школьников бьют одного <…> Вместе с инспектором по делам несовершеннолетних выехала в школу. Буду на месте разбираться с произошедшим, с участниками драки и их родителями. Такое агрессивное поведение, конечно, недопустимо. И родители должны следить за поведением своих детей", написала на личной странице Агеева.

Не осталась в стороне и региональная прокуратура. В ведомстве сообщили, что сотрудники проверяют видеозапись и расследуют обстоятельства происшествия, а по результатам расследования будет решён вопрос о надлежащих мерах прокурорского реагирования. К расследованию присоединились и сотрудники регионального управления СКР.

"Следователи следственного отдела по городу Калуге СУ СК России по Калужской области выехали на место происшествия для организации и проведения процессуальной проверки по факту инцидента в одной из калужских школ. Сегодня в социальных сетях распространено видео конфликта между тремя учениками", говорится в заявлении ведомства.

Учителя шли мимо: Избитый сахалинскими школьниками первоклашка едва не замёрз насмерть в снегу

Учителя шли мимо: Избитый сахалинскими школьниками первоклашка едва не замёрз насмерть в снегу

А вчера стало известно, что в Москве одноклассники выбросили девочку из окна частной школы во время перемены. У неё повреждён позвоночник, она не может нормально рассказать о случившемся.

Обложка ©

Shutterstock

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дети
  • Прокуратура
  • СК РФ
  • Происшествия
  • Калужская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров