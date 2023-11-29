Следователи выехали в калужскую школу после скандального видео с избиением мальчика сверстниками

В одной из школ Калуги два ученика избили третьего. Видеозапись потасовки опубликована в социальных сетях, ею уже заинтересовались детский омбудсмен региона Ирина Агеева и областная прокуратура.

Драка двоих школьников против одного в школе в Калуге. Скриншот видео © VK / Калуга жесть

На кадрах видно, как в коридоре учебного заведения два мальчика нападают на третьего, тот вырывается и пятится от них, а те с угрозами его преследуют. В соцсетях пишут, что это произошло в школе № 13.

"Увидела в соцсетях видео, на котором двое школьников бьют одного <…> Вместе с инспектором по делам несовершеннолетних выехала в школу. Буду на месте разбираться с произошедшим, с участниками драки и их родителями. Такое агрессивное поведение, конечно, недопустимо. И родители должны следить за поведением своих детей", — написала на личной странице Агеева.

Не осталась в стороне и региональная прокуратура. В ведомстве сообщили, что сотрудники проверяют видеозапись и расследуют обстоятельства происшествия, а по результатам расследования будет решён вопрос о надлежащих мерах прокурорского реагирования. К расследованию присоединились и сотрудники регионального управления СКР.

"Следователи следственного отдела по городу Калуге СУ СК России по Калужской области выехали на место происшествия для организации и проведения процессуальной проверки по факту инцидента в одной из калужских школ. Сегодня в социальных сетях распространено видео конфликта между тремя учениками", — говорится в заявлении ведомства.