Регион

Уведомления отключены

28 ноября, 05:39

В Москве одноклассники выбросили девочку из окна частной школы во время перемены

В Москве 13-летнюю школьницу выбросили в окно одноклассники во время перемены. У девочки повреждён позвоночник, она не может нормально рассказать о случившемся, пишет SHOT. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних проводят проверку.

Всё произошло в стенах частной школы "Эрудит" в Таганском районе столицы. По сбивчивым объяснениям пострадавшей удалось выяснить, что она играла с одноклассниками на перемене в здании школы на первом этаже. В какой-то момент кто-то из ребят открыл большое окно, и компания просто вытолкнула в него девочку.

Школьницу доставили в детскую больницу, где ей диагностировали ушибы шейного отдела позвоночника, крестца и копчика. Ей прописали обезболивающие и постельный режим. Кто именно открыл окно и вытолкал её, пятиклассница пояснить не может.

На Урале девочка заставляла одноклассницу запить таблетки уксусом, а потом порезала ей лицо

На Урале девочка заставляла одноклассницу запить таблетки уксусом, а потом порезала ей лицо

На днях Лайф рассказывал, как ученица московской школы набросилась на одноклассника с художественным ножом во время урока литературы. Мальчика доставили в больницу с ранением спины.

Обложка ©

Drazen Zigic / Freepik

Марина Калегина
  • Новости
  • Дети
  • Образование
  • Происшествия
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров