В Москве одноклассники выбросили девочку из окна частной школы во время перемены

В Москве 13-летнюю школьницу выбросили в окно одноклассники во время перемены. У девочки повреждён позвоночник, она не может нормально рассказать о случившемся, пишет SHOT. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних проводят проверку.

Всё произошло в стенах частной школы "Эрудит" в Таганском районе столицы. По сбивчивым объяснениям пострадавшей удалось выяснить, что она играла с одноклассниками на перемене в здании школы на первом этаже. В какой-то момент кто-то из ребят открыл большое окно, и компания просто вытолкнула в него девочку.

Школьницу доставили в детскую больницу, где ей диагностировали ушибы шейного отдела позвоночника, крестца и копчика. Ей прописали обезболивающие и постельный режим. Кто именно открыл окно и вытолкал её, пятиклассница пояснить не может.