На Урале девочка заставляла одноклассницу запить таблетки уксусом, а потом порезала ей лицо

В городе Южноуральске Челябинской области школьница напала на одноклассницу в парке и ножом порезала ей лицо и шею. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Инцидент произошёл 25 ноября. Шестиклассница пыталась заставить одноклассницу съесть таблетки и запить их уксусной кислотой. Та отказалась это делать, после чего нападавшая ударила её ножом в лицо и шею. Девочку остановили прохожие.

"Благодарен неравнодушным южноуральцам, которые оказались рядом и спасли девочку от серьёзных увечий. Гарантирую, что семье пострадавшей школьницы от администрации города будет оказана вся необходимая помощь", — подчеркнул глава Южноуральска Ярослав Куленко.

В настоящее время пострадавшая находится в больнице в стабильном состоянии с неглубокими порезами. А вот её мучительницу поместили в психиатрическую больницу в Челябинске. С родителями обеих девочек ведётся работа для выяснения обстоятельств случившегося.