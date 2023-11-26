На Урале девочка заставляла одноклассницу запить таблетки уксусом, а потом порезала ей лицо
В Челябинской области шестиклассница изрезала одноклассницу ножом в парке
В городе Южноуральске Челябинской области школьница напала на одноклассницу в парке и ножом порезала ей лицо и шею. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Инцидент произошёл 25 ноября. Шестиклассница пыталась заставить одноклассницу съесть таблетки и запить их уксусной кислотой. Та отказалась это делать, после чего нападавшая ударила её ножом в лицо и шею. Девочку остановили прохожие.
"Благодарен неравнодушным южноуральцам, которые оказались рядом и спасли девочку от серьёзных увечий. Гарантирую, что семье пострадавшей школьницы от администрации города будет оказана вся необходимая помощь", — подчеркнул глава Южноуральска Ярослав Куленко.
В настоящее время пострадавшая находится в больнице в стабильном состоянии с неглубокими порезами. А вот её мучительницу поместили в психиатрическую больницу в Челябинске. С родителями обеих девочек ведётся работа для выяснения обстоятельств случившегося.
А ранее Лайф рассказывал, что в Москве школьница напала на одноклассника во время урока и воткнула ему в спину скальпель. Пострадавшего доставили в больницу с раненой спиной. Врачи оказали медицинскую помощь подростку и отпустили домой.
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