В Москве школьница во время урока воткнула скальпель в спину одноклассника

Ученица московской школы набросилась на одноклассника с художественным ножом во время урока литературы. Мальчика доставили в больницу с ранением спины, передаёт телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошёл в школе № 2025 на улице Большой Очаковской. Девочка разозлилась на одноклассника, который раскачивался на стуле и задевал её парту. Не выдержав, школьница воткнула скальпель в спину мальчика. Пострадавшего доставили в больницу, где врачи обработали ему рану, после чего отпустили домой. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Оказалось, что художественные ножи детям раздавали для вырезания поделок, однако девочка забыла сдать его учителю. Обстоятельства происшествия устанавливает полиция.