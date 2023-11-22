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22 ноября, 11:51

В Крыму школьница умерла, решив скрасить вечер коктейлем с антидепрессантами

В Керчи 15-летняя девочка умерла после употребления алкоголя с антидепрессантами

В Керчи 15-летняя школьница умерла после употребления алкогольного коктейля "Гараж" и 14 таблеток антидепрессанта, которые она принесла на вечеринку к подруге. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

В какой-то момент школьнице стало плохо и она ушла в туалет. Подруга вызвала скорую. Медики обнаружили девушку без сознания, в руках у неё была пачка от таблеток.

Пострадавшую увезли в больницу, однако спасти её не удалось. По факту происшествия проводится проверка. Антидепрессанты и алкогольный напиток направлены на экспертизу.

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Ранее Лайф писал, что в начале ноября в Красноярске обнаружили мертвыми трёх подростков. В СК рассказали, что смерть могла наступить после употребления запрещённых препаратов. Следователи обнаружили в квартире устройства для курения.

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Ян Поланин
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