В Крыму школьница умерла, решив скрасить вечер коктейлем с антидепрессантами

В Керчи 15-летняя школьница умерла после употребления алкогольного коктейля "Гараж" и 14 таблеток антидепрессанта, которые она принесла на вечеринку к подруге. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

В какой-то момент школьнице стало плохо и она ушла в туалет. Подруга вызвала скорую. Медики обнаружили девушку без сознания, в руках у неё была пачка от таблеток.

Пострадавшую увезли в больницу, однако спасти её не удалось. По факту происшествия проводится проверка. Антидепрессанты и алкогольный напиток направлены на экспертизу.